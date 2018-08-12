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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб английской премьер-лиги «скопировал» дизайн формы у «Тобола»

У «Тобола» и «Уотфорда» из английской премьер-лиги оказаллся одинаковый дизайн форм. На эту особенность обратил внимание Eurosport.

Гостевой комплекты «Уотфорда» и «Тобола» совпадает по всем параметрам, однако казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта. Обе команды сотрудничают с компанией Adidas.

«Новые формы “Тобола” и “Уотфрда” из АПЛ. Но казахстанский клуб играет в ней еще с весны», — пишет официальный Instagram Eurosport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Уотфорд» в прошлом сезоне АПЛ занял 14-е место. В новом сезоне «шершни» стартовали вчера, 12 августа, с домашней победы над новичками из «Брайтона» — 2:0.

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