Клуб английской премьер-лиги «скопировал» дизайн формы у «Тобола»
У «Тобола» и «Уотфорда» из английской
У «Тобола» и «Уотфорда» из английской
Гостевой комплекты «Уотфорда» и «Тобола» совпадает по всем параметрам, однако казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта. Обе команды сотрудничают с компанией Adidas.
«Новые формы “Тобола” и “Уотфрда” из АПЛ. Но казахстанский клуб играет в ней еще с весны», — пишет официальный Instagram Eurosport.
Отметим, что «Уотфорд» в прошлом сезоне АПЛ занял 14-е место. В новом сезоне «шершни» стартовали вчера, 12 августа, с домашней победы над новичками из «Брайтона» — 2:0.