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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналдо попал в больницу на Ибице с пневмонией

Легенда мирового футбола Роналдо попал в больницу с диагнозом пневмония, информирует Football Italia.

Источник: РИА "Новости"

41-летний бразилец был доставлен в больницу на острове Ибица, где отдыхал в своем доме. 41-летний Роналдо переведен в частную больницу, где на данный момент проходит курс лечения.

Напомним, что Роналдо — двукратный чемпион мира. Он выступал за ПСВ, «Интер», «Реал», «Милан» и другие клубы.

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