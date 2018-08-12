Роналдо попал в больницу на Ибице с пневмонией
Легенда мирового футбола Роналдо попал в больницу с диагнозом пневмония, информирует Football Italia.
Легенда мирового футбола Роналдо попал в больницу с диагнозом пневмония, информирует Football Italia.
41-летний бразилец был доставлен в больницу на острове Ибица, где отдыхал в своем доме. 41-летний Роналдо переведен в частную больницу, где на данный момент проходит курс лечения.
Напомним, что Роналдо — двукратный чемпион мира. Он выступал за ПСВ, «Интер», «Реал», «Милан» и другие клубы.