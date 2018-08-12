«Кайрат» победил «Кызыл-Жар СК» перед ответным матчем Лиги Европы

Игра проходила сегодня, 12 августа, в Петропавловске и завершилась со счетом 1:3.

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На 15-й минуте счет в матче открыл украинский форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола, которому ассистировал полузащитник Исламбек Куат. Довольно быстро «Кызыл-Жар СК» сумел отыграться — на 17-й минуте Куат отметился уже со знаком минус, сфолив в своей штрафной, а пенальти реализовал грузинский хавбек хозяев Шота Григалашвили.

Исход матча в итоге решился во втором тайме. Победный гол «Кайрата» на 63-й минуте забил нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель. Окончательный же счет уже в компенсированное время установил бразильский хавбек Исаэль, удачно вышедший на замену.

С 51 очком «Кайрат» занимает второе место в таблице КПЛ, отставая на три балла от лидирующей «Астаны». На девятой строчке с 21 очком расположился «Кызыл-Жар СК».

Следующий матч «Кайрат» проведет 16 августа, когда в Алматы в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы примет чешскую «Сигму». В первой игре в Оломоуце со счетом 2:0 победили хозяева.