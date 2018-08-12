«Кайрат» победил «Кызыл-Жар СК» перед ответным матчем Лиги Европы
Футболисты «Кызыл-Жар СК» проиграли алматинскому «Кайрату» в матче 22-го тура казахстанской
Футболисты «Кызыл-Жар СК» проиграли алматинскому «Кайрату» в матче 22-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 12 августа, в Петропавловске и завершилась со счетом 1:3.
На 15-й минуте счет в матче открыл украинский форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола, которому ассистировал полузащитник Исламбек Куат. Довольно быстро «Кызыл-Жар СК» сумел отыграться — на 17-й минуте Куат отметился уже со знаком минус, сфолив в своей штрафной, а пенальти реализовал грузинский хавбек хозяев Шота Григалашвили.
Исход матча в итоге решился во втором тайме. Победный гол «Кайрата» на 63-й минуте забил нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель. Окончательный же счет уже в компенсированное время установил бразильский хавбек Исаэль, удачно вышедший на замену.
С 51 очком «Кайрат» занимает второе место в таблице КПЛ, отставая на три балла от лидирующей «Астаны». На девятой строчке с 21 очком расположился «Кызыл-Жар СК».
Следующий матч «Кайрат» проведет 16 августа, когда в Алматы в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы примет чешскую «Сигму». В первой игре в Оломоуце со счетом 2:0 победили хозяева.
Днем ранее в других матчах 22-го тура «Тобол» обыграл «Жетысу» — 1:0, а «Актобе» победил «Кайсар» — 3:1. Еще 22 мая свой матч сыграла «Астана», которая тогда в гостях проиграла «Акжайыку» — 0:3. В 20:00 по времени Астаны стартуют игры «Атырау» — «Иртыш» и «Ордабасы» — «Шахтер».