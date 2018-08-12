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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист прокомментировал свой дебют за клуб высшей лиги Голландии

Казахстанский полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель прокомментировал свой дебют за голландский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого тура команда Меркеля в гостях отобрала очки у серебряного призера прошлого сезона — «Аякса» (1:1), но упустила победу. Казахстанец появился на поле на 75-й минуте при счете 0:0.

Во втором туре «Хераклес» в ночь с 18 на 19 августа на своем поле примет «Ден Хааг». Игра начнется в 00:45 по времени Астаны.

«Отличная командная работа. Рад, что дебютировал за «Хераклес», — написал Меркель в официальном твиттере.

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Матч против «Аякса» стал для Меркеля первым официальным за «Хераклес», куда он перешел в конце июля. Ранее он выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», в котором дебютировал в 18 лет.

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту Эредевезие, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем стал нынешний хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».

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