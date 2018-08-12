Казахстанский футболист прокомментировал свой дебют за клуб высшей лиги Голландии
Казахстанский полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель прокомментировал свой дебют за голландский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель прокомментировал свой дебют за голландский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого тура команда Меркеля в гостях отобрала очки у серебряного призера прошлого сезона — «Аякса» (1:1), но упустила победу. Казахстанец появился на поле на 75-й минуте при счете 0:0.
Во втором туре «Хераклес» в ночь с 18 на 19 августа на своем поле примет «Ден Хааг». Игра начнется в 00:45 по времени Астаны.
«Отличная командная работа. Рад, что дебютировал за «Хераклес», — написал Меркель в официальном твиттере.
Матч против «Аякса» стал для Меркеля первым официальным за «Хераклес», куда он перешел в конце июля. Ранее он выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», в котором дебютировал в 18 лет.
26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).
Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту Эредевезие, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем стал нынешний хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».