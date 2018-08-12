Казахстанский футболист прокомментировал свой дебют за клуб высшей лиги Голландии

В матче первого тура команда Меркеля в гостях отобрала очки у серебряного призера прошлого сезона — «Аякса» (1:1), но упустила победу. Казахстанец появился на поле на 75-й минуте при счете 0:0.

Во втором туре «Хераклес» в ночь с 18 на 19 августа на своем поле примет «Ден Хааг». Игра начнется в 00:45 по времени Астаны.

«Отличная командная работа. Рад, что дебютировал за «Хераклес», — написал Меркель в официальном твиттере.

Матч против «Аякса» стал для Меркеля первым официальным за «Хераклес», куда он перешел в конце июля. Ранее он выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», в котором дебютировал в 18 лет.

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).