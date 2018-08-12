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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Кайрата» потерпел поражение перед ответным матчем Лиги Европы в Алматы

Футболисты «Сигмы» проиграли «Словацко» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 12 августа, в Угерске-Градиште и завершилась со счетом 3:1.

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У «Словацко» на 32-й и 82-й минутах забил защитник Станислав Гофманн, а на 73-й отличился хавбек Лукаш Садилек. Автором единственного гола «Сигмы» на 54-й минуте стал полузащитник Давид Гоуска.

После четырех туров «Словацко» с шестью очками идет на шестой строчке, а «Сигма» с тремя баллами идет на 12-м месте из 16 команд в таблице.

Теперь «Сигма» отправится в Казахстан, где 16 августа в Алматы проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Кайратом». В первой игре чешский клуб на своем поле выиграл со счетом 2:0.

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