Соперник «Кайрата» потерпел поражение перед ответным матчем Лиги Европы в Алматы
Футболисты «Сигмы» проиграли «Словацко» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Сигмы» проиграли «Словацко» в гостевом матче четвертого тура чемпионата Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 12 августа, в
У «Словацко» на 32-й и 82-й минутах забил защитник Станислав Гофманн, а на 73-й отличился хавбек Лукаш Садилек. Автором единственного гола «Сигмы» на 54-й минуте стал полузащитник Давид Гоуска.
После четырех туров «Словацко» с шестью очками идет на шестой строчке, а «Сигма» с тремя баллами идет на 12-м месте из 16 команд в таблице.
Теперь «Сигма» отправится в Казахстан, где 16 августа в Алматы проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Кайратом». В первой игре чешский клуб на своем поле выиграл со счетом 2:0.