«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче первого тура АПЛ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Садио Мане (45-я и 53-я минуты), по мячу забили Мохамед Салах (19) и Дэниел Старридж (88).
В другом матче тура «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.
|Ливерпуль
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4:0
Первый тайм: 2:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Юрген Клопп
|Мануэль Пеллегрини
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)