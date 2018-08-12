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18:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче первого тура АПЛ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Садио Мане (45-я и 53-я минуты), по мячу забили Мохамед Салах (19) и Дэниел Старридж (88).

В другом матче тура «Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

Ливерпуль 4:0
Первый тайм: 2:0
Вест Хэм Юнайтед
12.08.2018, 15:30 основной раунд: 1-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Мануэль Пеллегрини
Голы
19′ Мохамед Салах (Э. Робертсон) 11
45+2′ Садио Мане (Дж. Милнер) 10
53′ Садио Мане (Роберту Фирмину) 10
88′ Дэниэл Старридж 15
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
22′ Трент Александр-Арнолд 66
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
Наби Кейта 8
69′ Роберту Фирмину 9
Джордан Хендерсон 14
82′ Садио Мане 10
Джердан Шачири 23
87′ Мохамед Салах 11
Дэниэл Старридж 15
1 Лукаш Фабяньски
4 Фабиан Бальбуэна 55′
21 Анджело Огбонна
24 Райан Фредерикс
26 Артур Масуаку
16 Марк Нобл
19 Джек Уилшир
30 Майкл Антонио 52′
41 Деклан Райс 45′
11 Роберт Снодграсс
7 Марко Арнаутович 67′
20 Андрей Ярмоленко
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 62′
17 Хавьер Эрнандес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
5 Угловые 4
14 Фолы 9
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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