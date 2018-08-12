«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче первого тура АПЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Садио Мане (45-я и 53-я минуты), по мячу забили Мохамед Салах (19) и Дэниел Старридж (88).