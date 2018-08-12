5:1! Безбашенный дебют Слуцкого в голландской лиге
В 1-м туре чемпионата Голландии «Витесс» разбомбил «Гронинген» (5:1). Российский тренер Леонид Слуцкий начал более чем многообещающе — его команда сразу возглавила таблицу.
В 1-м туре чемпионата Голландии «Витесс» разбомбил «Гронинген» (5:1). Российский тренер Леонид Слуцкий начал более чем многообещающе — его команда сразу возглавила таблицу.
Витесс — Гронинген — 5:1
Голы: Линссен, 22. Беро, 44. Беренс, 62.
«Витесс» (Арнем): Эдуарду, КАРАВАЕВ, ван дер Верфф,
Учим нидерландский язык вместе с российским тренером. На первых минутах стартовой игры «Витесса» в чемпионате Голландии режиссер трансляции показал Слуцкого — и тут же под его лицом появилась плашка на заморском языке. Титр гласил: «Eerste Russische trainer in de Eredivisie». В переводе на русский это означает: «Первый российский тренер в высшей лиге Голландии».
За те несколько секунд, что нашего тренера показывали на местном телевидении, он произнес несколько слов на нидерландском. Их уже сложно перевести с помощью
После обидного домашнего поражения в игре с «Базелем» («Витесс» пропустил единственный гол в добавленное время) Слуцкий мог поменять состав. Арнемцы с начала сезона почти не тасовали основу, а сейчас им предстояла игра на третий день после предыдущей. Однако Слуцкий не отходит от той тактики, которую использовал и в ЦСКА, и в «Халле»: у российского тренера есть каркас, который почти не меняется. Защитник Теландер все еще травмирован, поэтому вместо него играет ветеран «Витесса» ван дер Верфф. Плюс место одного центрального хавбека Брюнса занял другой — Беро.
По первым трем матчам понятно, что «Витесс» строит свою игру через фланги. Примерно в том же ключе действовал и «Халл», но у «тигров» были слабые крайние защитники. А у голландцев подходящий набор футболистов для эффективной фланговой игры.
На правой бровке тоже играет наш хороший знакомый — воспитанник ЦСКА Караваев. Россиянин перешел в «Витесс» полгода назад и сразу стал игроком основы. Правда, за 15 матчей Караваев не отметился ни одним результативным действием. Зато в первом же матче нового чемпионата под руководством
«Гронинген» в первом тайме не был похож на боксерскую грушу. 12-я команда прошлого сезона изначально считалась аутсайдером в гостевом матче с «Витессом», но огрызалась и даже забила ближе к перерыву — оборона арнемцев ошиблась при выполнении искусственного офсайда, что стоило им пропущенного мяча.
Однако всего через шесть минут «Витесс» пришел в себя и забил. Вновь успех принесла подача с правого фланга — правда, на этот раз ее исполнил Бюттнер. Беро нужно было лишь подставить голову.
В перерыве режиссер показал трибуны «Гелредома». На одной из них висел российский флаг, на белой полосе которого было написано Slutsky. В Англии нашего тренера сразу же полюбили — он много шутил в межсезонье, пел «Катюшу» на первом вечере с командой. В Голландии Слуцкий, видимо, тоже будет любимцем. По крайней мере, такую заявку он сделал яркой победой на старте.
Рисунок игры «Витесса» не изменился после перерыва. Так же часто, как и в первом тайме, подключались к атакам Бюттнер и Караваев, а Матавж цеплялся за мячи в штрафной и освобождал пространство для партнеров. Это привело к третьему голу, когда Беренс выскочил
А следом «Витесс» забил еще. На этот раз уже подача Беренса с правой бровки завершилась голом защитника
Счет вынудил гостей раскрыться и переместить линию обороны выше, а такая тактика подобна смерти в матчах с контратакующими командами. Очень быстро «Витесс» забил пятый мяч.
Слуцкий каждый гол встречал сдержанно и толком не улыбался, хотя в одном из эпизодов камера уловила еле заметную довольную ухмылку российского тренера. Еще бы. Позади лишь один матч — а «Витесс» уже лидер чемпионата.