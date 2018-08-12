5:1! Безбашенный дебют Слуцкого в голландской лиге

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Витесс — Гронинген — 5:1

Голы: Линссен, 22. Беро, 44. Беренс, 62. Кларк-Солтер, 66. Матавж, 71 — Доан, 38). 13 434.

«Витесс» (Арнем): Эдуарду, КАРАВАЕВ, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро, Фор, Беренс (Брюнс, 82), Матавж (Дарфалу, 75), Линссен (ван Берген, 77).

Тренер учит нидерландский

Учим нидерландский язык вместе с российским тренером. На первых минутах стартовой игры «Витесса» в чемпионате Голландии режиссер трансляции показал Слуцкого — и тут же под его лицом появилась плашка на заморском языке. Титр гласил: «Eerste Russische trainer in de Eredivisie». В переводе на русский это означает: «Первый российский тренер в высшей лиге Голландии».

За те несколько секунд, что нашего тренера показывали на местном телевидении, он произнес несколько слов на нидерландском. Их уже сложно перевести с помощью онлайн-инструментов. Но очевидно, что Слуцкий активно учит неизвестные слова, хотя интервью пока дает на английском.

После обидного домашнего поражения в игре с «Базелем» («Витесс» пропустил единственный гол в добавленное время) Слуцкий мог поменять состав. Арнемцы с начала сезона почти не тасовали основу, а сейчас им предстояла игра на третий день после предыдущей. Однако Слуцкий не отходит от той тактики, которую использовал и в ЦСКА, и в «Халле»: у российского тренера есть каркас, который почти не меняется. Защитник Теландер все еще травмирован, поэтому вместо него играет ветеран «Витесса» ван дер Верфф. Плюс место одного центрального хавбека Брюнса занял другой — Беро.

Первый голевой пас Караваева

По первым трем матчам понятно, что «Витесс» строит свою игру через фланги. Примерно в том же ключе действовал и «Халл», но у «тигров» были слабые крайние защитники. А у голландцев подходящий набор футболистов для эффективной фланговой игры. Экс-динамовец Бюттнер не прижился в российской премьер-лиге, но в «Витессе» он явно находится на своем месте. Голландец с 8 результативными передачами стал лучшим ассистентом прошлого чемпионата среди защитников.

На правой бровке тоже играет наш хороший знакомый — воспитанник ЦСКА Караваев. Россиянин перешел в «Витесс» полгода назад и сразу стал игроком основы. Правда, за 15 матчей Караваев не отметился ни одним результативным действием. Зато в первом же матче нового чемпионата под руководством тренера-соотечественника защитник отдал голевой пас. А первый мяч при Слуцком забил Линссен — лучший бомбардир «Витесса» в прошлом сезоне.

«Гронинген» в первом тайме не был похож на боксерскую грушу. 12-я команда прошлого сезона изначально считалась аутсайдером в гостевом матче с «Витессом», но огрызалась и даже забила ближе к перерыву — оборона арнемцев ошиблась при выполнении искусственного офсайда, что стоило им пропущенного мяча.

Однако всего через шесть минут «Витесс» пришел в себя и забил. Вновь успех принесла подача с правого фланга — правда, на этот раз ее исполнил Бюттнер. Беро нужно было лишь подставить голову.

Сумасшедший второй тайм

В перерыве режиссер показал трибуны «Гелредома». На одной из них висел российский флаг, на белой полосе которого было написано Slutsky. В Англии нашего тренера сразу же полюбили — он много шутил в межсезонье, пел «Катюшу» на первом вечере с командой. В Голландии Слуцкий, видимо, тоже будет любимцем. По крайней мере, такую заявку он сделал яркой победой на старте.

Рисунок игры «Витесса» не изменился после перерыва. Так же часто, как и в первом тайме, подключались к атакам Бюттнер и Караваев, а Матавж цеплялся за мячи в штрафной и освобождал пространство для партнеров. Это привело к третьему голу, когда Беренс выскочил из-за спин защитников и воспользовался ошибкой вратаря.

А следом «Витесс» забил еще. На этот раз уже подача Беренса с правой бровки завершилась голом защитника Кларк-Солтера. Слева у «Гронингена» явно зияла дыра.

Счет вынудил гостей раскрыться и переместить линию обороны выше, а такая тактика подобна смерти в матчах с контратакующими командами. Очень быстро «Витесс» забил пятый мяч.