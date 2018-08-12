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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» объявила о приобретении Гамейро

«Валенсия» объявила о договорённости с мадридским «Атлетико» о переходе нападающего Кевина Гамейро, информирует пресс-служба «летучих мышей».

Источник: Reuters

По информации испанской прессы, трансфер 31-летнего форварда обошёлся «Валенсии» в € 16 млн, а сам футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

В приглашении Гамейро был заинтересован лично главный тренер «летучих мышей» Марселино Тораль, который хотел усилить атакующую линию команды и выбрал француза в качестве одной из главных трансферных целей на лето.

В прошлом сезоне Гамейро провёл 25 матчей в чемпионате Испании, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Валенсия» приобрела нападающего «Челси» Миши Батшуайи, а ряды «Атлетико» пополнил нападающий «Милана» Никола Калинич.

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