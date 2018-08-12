«Сити» ещё прибавит. Но для побед над клубами из топ-6 хватает и этого

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Если бы мне нужно было рассказать об этом матче человеку, который его не смотрел, я бы ограничился всего одним фактом. Три игрока «Ман Сити», которые больше всего владели мячом в первом тайме: Марез, Стоунс, Уокер. Три игрока «Арсенала», которые больше всего владели мячом: Чех, Гёндузи, Джака. Всё, этого достаточно, чтобы описать картину игры.

О чём говорят три фамилии игроков «Сити»? О том, что на фланге Мареза и Уокера создавался перегруз, чтобы на противоположном краю поля изолировать Стерлинга против одного соперника. Это работало. Гол и один голевой шанс пришли именно вследствие резкой смены фланга. О том, что для перегруза был сознательно выбран проблемный фланг «Арсенала»: тот, на котором с первых минут играл дублёр Мэйтленд-Найлс (ещё и на чужой позиции). О том, что план не встречал серьёзного противодействия: Уокер и Марез оба были в четвёрке игроков «Сити» по точности паса.

О чём говорят три фамилии игроков «Арсенала»? О том, что некому вести игру. 19-летний пацан, который впервые играл в высшем дивизионе и допускал брака в передачах больше любого другого игрока на поле (71% точности) — был на втором месте в «Арсенале» по количеству пасов. То есть формально игра шла через него. О том, что «Арсенал» не знал, что делать с мячом.

Это что-то невероятное при Арсене Венгере, но сейчас болельщикам придётся привыкать: команда будет готова отдавать мяч в больших матчах. Это будет компенсироваться скоростью атак, когда у игроков «Арсенала» будет пространство. Пока не вышло забить, но моменты были, особенно, когда появился Ляказетт, а Обамейянг ушёл на фланг.

Разные голы, но один приём

«Сити» забил голы, которые на первый взгляд трудно сравнивать. Но у них всё же есть кое-что общее. Об раза мяч забил игрок края атаки, который начинал с полуфланга, а потом смещался в центр и бил с рабочей ноги. Стерлинг тоже оказывался один по ходу своей голевой атаки, хотя, он стал возиться с мячом и пошёл в обводку. Силва ударил сразу, но и его смещение с полуфланга в центр поставило защиту «Арсенала» в тупик. Отсутствие левого защитника сказалось во втором голе, но первый гол, что это было?

Слабое место «Ман Сити»

Опорная зона уязвима к прессингу. Ни Фернандиньо, ни Гюндоган не могут выполнять роль метронома под давлением: они просто недостаточно интенсивно открываются. Игра «Сити» быстро сваливалась на фланги: правый в первом тайме, левый во втором. Бернарду Силва не опускался за мячом, а без помощи центральные полузащитники не справлялись. Это проблема при владении мячом, потому что так у команды меньше вариантов продвижения мяча. Но ещё большая проблема в опорной зоне — в оборонительной фазе.

Четыре невынужденные потери на своём поле, опасные удары из-за пределов штрафной и свобода Озила, которой тот совершенно не пользовался — вот недостатки оборонительной работы связки Фернандиньо-Гюндоган.

Объяснений может быть множество, оба могут вскоре набрать форму, просто отметим, что у «Сити» в игре с «Арсеналом» был один системный недостаток. И он проявлялся: команда выглядела беспомощной в определённых эпизодах. А именно, при подборах после быстрых атак «Арсенала». Подборы были за атакующей командой. Просто «Арсенал» не сумел превратить это в голы.

Агуэро сядет в запас

В 30 лет он не может измениться, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы, да ему и незачем. Это топ-игрок, который играл бы в старте в любой другой команде, но для центрфорварда «Ман Сити» он слишком эгоистичен. Даже если бы он забил свой грандиозный момент, это стало бы лишь индульгенцией: в системе Гвардиолы по воротам бьёт тот, кто находится в лучшей позиции для удара — это закон. Агуэро притормозил выход один на один и упустил момент, когда надо было отдавать пас на Де Брёйне, который бы закатывал в пустые ворота. Потом Де Брёйне прикрыли, но Серхио и сам не забил. Пусть Жезус уступает в классе, он менее эгоистичный игрок.

«Сити» ещё прибавит

Очень, очень сильно прибавит. Достаточно сказать, что команда вышла играть на «Эмирейтс» без Зане, Де Брёйне и Давида Сильвы. Трёх игроков, которые в прошлом сезоне выбили 20+ баллов гол+пас. Неплохой ресурс для усиления игры. Но дело даже не в именах. Хотя, когда вышел Де Брёйне продуктивность контроля мяча резко подскочила. Дело в том, что трансфер Мареза максимально развязывает руки Гвардиоле для экспериментов с позициями. Стерлинг на левом фланге, Силва в центре — пока мы увидели двух игроков на новой позиции. Наверняка увидим ещё, а всё это из-за перехода Мареза.

Дриблинг алжирца и скорость португальца — принципиально разные фирменные приёмы, под которые защитникам будет трудно подстраиваться. А ведь может вернуться на родной фланг и скорый поезд «Угол штрафной — рывок к воротам» Рахим Стерлинг. «Сити» и в прошлом сезоне был командой с зашкаливающим уровнем индивидуальных атакующих навыков, сейчас к ним добавилась тактическая вариативность.

Итого, пока мы увидели команду в двух матчах с командами из топ-6. Ноль пропущенных голов, тотальное доминирование (как и обещал Пеп), нереализованные моменты. Да, у «Сити» есть проблемы, но даже такие команды недостаточно сильны, чтобы ими пользоваться. Кажется, если мы хотим увидеть интригу в АПЛ, вся надежда только на «Ливерпуль».