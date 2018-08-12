«Сити» ещё прибавит. Но для побед над клубами из топ-6 хватает и этого
Быстрый разбор главной игры тура АПЛ.
Быстрый разбор главной игры тура АПЛ.
Если бы мне нужно было рассказать об этом матче человеку, который его не смотрел, я бы ограничился всего одним фактом. Три игрока «Ман Сити», которые больше всего владели мячом в первом тайме: Марез, Стоунс, Уокер. Три игрока «Арсенала», которые больше всего владели мячом: Чех, Гёндузи, Джака. Всё, этого достаточно, чтобы описать картину игры.
О чём говорят три фамилии игроков «Сити»? О том, что на фланге Мареза и Уокера создавался перегруз, чтобы на противоположном краю поля изолировать Стерлинга против одного соперника. Это работало. Гол и один голевой шанс пришли именно вследствие резкой смены фланга. О том, что для перегруза был сознательно выбран проблемный фланг «Арсенала»: тот, на котором с первых минут играл дублёр
О чём говорят три фамилии игроков «Арсенала»? О том, что некому вести игру. 19-летний пацан, который впервые играл в высшем дивизионе и допускал брака в передачах больше любого другого игрока на поле (71% точности) — был на втором месте в «Арсенале» по количеству пасов. То есть формально игра шла через него. О том, что «Арсенал» не знал, что делать с мячом.
Это
«Сити» забил голы, которые на первый взгляд трудно сравнивать. Но у них всё же есть
Опорная зона уязвима к прессингу. Ни Фернандиньо, ни Гюндоган не могут выполнять роль метронома под давлением: они просто недостаточно интенсивно открываются. Игра «Сити» быстро сваливалась на фланги: правый в первом тайме, левый во втором. Бернарду Силва не опускался за мячом, а без помощи центральные полузащитники не справлялись. Это проблема при владении мячом, потому что так у команды меньше вариантов продвижения мяча. Но ещё большая проблема в опорной зоне — в оборонительной фазе.
Четыре невынужденные потери на своём поле, опасные удары
Объяснений может быть множество, оба могут вскоре набрать форму, просто отметим, что у «Сити» в игре с «Арсеналом» был один системный недостаток. И он проявлялся: команда выглядела беспомощной в определённых эпизодах. А именно, при подборах после быстрых атак «Арсенала». Подборы были за атакующей командой. Просто «Арсенал» не сумел превратить это в голы.
В 30 лет он не может измениться, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы, да ему и незачем. Это
Очень, очень сильно прибавит. Достаточно сказать, что команда вышла играть на «Эмирейтс» без Зане, Де Брёйне и Давида Сильвы. Трёх игроков, которые в прошлом сезоне выбили 20+ баллов гол+пас. Неплохой ресурс для усиления игры. Но дело даже не в именах. Хотя, когда вышел Де Брёйне продуктивность контроля мяча резко подскочила. Дело в том, что трансфер Мареза максимально развязывает руки Гвардиоле для экспериментов с позициями. Стерлинг на левом фланге, Силва в центре — пока мы увидели двух игроков на новой позиции. Наверняка увидим ещё, а всё это
Дриблинг алжирца и скорость португальца — принципиально разные фирменные приёмы, под которые защитникам будет трудно подстраиваться. А ведь может вернуться на родной фланг и скорый поезд «Угол штрафной — рывок к воротам» Рахим Стерлинг. «Сити» и в прошлом сезоне был командой с зашкаливающим уровнем индивидуальных атакующих навыков, сейчас к ним добавилась тактическая вариативность.
Итого, пока мы увидели команду в двух матчах с командами из топ-6. Ноль пропущенных голов, тотальное доминирование (как и обещал Пеп), нереализованные моменты. Да, у «Сити» есть проблемы, но даже такие команды недостаточно сильны, чтобы ими пользоваться. Кажется, если мы хотим увидеть интригу в АПЛ, вся надежда только на «Ливерпуль».
П. С.
Тут могла быть дежурная шутка про Озила, который потерялся на поле. Но её не будет. Будет шутка про Мхитаряна, который пошёл его искать и потерялся сам. И последнее. Качественный футбол, как же тебя не хватало!
|Арсенал
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Сити
|Эмери Унаи
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|14
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)