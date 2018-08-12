«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и в седьмой раз завоевала Суперкубок Германии

«Бавария» завоевала трофей в седьмой раз, всего в матчах за Суперкубок команда принимала участие 12 раз. «Айнтрахт» во второй раз играл в Суперкубке Германии, в предыдущий раз это случилось в 1988 году, тогда команда проиграла «Вердеру».