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12 августа, источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и в седьмой раз завоевала Суперкубок Германии

ТАСС, 12 августа. «Бавария» одержала крупную победу над «Айнтрахтом» со счетом 5:0 и завоевала Суперкубок Германии по футболу.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (21, 26, 54-я минуты), Кингсли Коман (63) и Тьяго Алькантара (85).

«Бавария» в прошлом сезоне стала чемпионом Германии, а «Айнтрахт» завоевал Кубок страны, обыграв в финале команду из Мюнхена. Перед началом нынешнего сезона «Баварию» возглавил бывший главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач. Пост главного тренера «Айнтрахта» занял Адольф Хюттер.

«Бавария» завоевала трофей в седьмой раз, всего в матчах за Суперкубок команда принимала участие 12 раз. «Айнтрахт» во второй раз играл в Суперкубке Германии, в предыдущий раз это случилось в 1988 году, тогда команда проиграла «Вердеру».

Чемпионат Германии стартует 24 августа, в первом матче сезона «Бавария» примет «Хоффенхайм». «Айнтрахт» свой матч первого тура проведет в гостях против «Фрайбурга» 25 августа.

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