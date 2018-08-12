Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Кан» в первом туре Лиги 1

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Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Столичная команда вышла вперёд на 10-й минуте после того, как нападающий Неймар преобразовал в забитый мяч передачу Кристофера Нкунку. Бразилец пропустил несколько месяцев во второй половине прошлого сезона из-за травмы. На 35-й минуте преимущество «ПСЖ» упрочил хавбек Адриен Рабьо, которому ассистировал Анхель ди Мария, а точку поставил Тимоти Веа на 89-й минуте.

Этот матч стал дебютным в Лиге 1 для наставника парижан Томаса Тухеля, который возглавил команду летом.