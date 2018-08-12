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01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Кан» в первом туре Лиги 1

«ПСЖ» успешно стартовал в чемпионате Франции, обыграв в первом туре «Кан».

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Столичная команда вышла вперёд на 10-й минуте после того, как нападающий Неймар преобразовал в забитый мяч передачу Кристофера Нкунку. Бразилец пропустил несколько месяцев во второй половине прошлого сезона из-за травмы. На 35-й минуте преимущество «ПСЖ» упрочил хавбек Адриен Рабьо, которому ассистировал Анхель ди Мария, а точку поставил Тимоти Веа на 89-й минуте.

Этот матч стал дебютным в Лиге 1 для наставника парижан Томаса Тухеля, который возглавил команду летом.

Во втором туре «ПСЖ» встретится на выезде с «Генгамом» (18 августа), а «Кан» в тот же день примет на своём стадионе «Ниццу».

ПСЖ 3:0
Первый тайм: 2:0
Кан
12.08.2018, 22:00 основной раунд: 1-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Фабьен Меркадаль
Голы
10′ Неймар 10
35′ Адриен Рабьо 25
89′ Тимоти Веа 21
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Колен Дагба 34
Адриен Рабьо 25
Антуан Бернед 33
Стенли Нсоки 36
Кристофер Нкунку 24
70′ Лассана Диарра 19
Юлиан Дракслер 23
82′ Неймар 10
89′ Тимоти Веа 21
70′ Анхель Ди Мария 11
Мусса Диаби 35
30 Брис Самба
3 Йоэль Армугом
24 Александр Джикю
29 Ромен Женевуа
6 Принс Оньянге
8 Стеф Петерс
28 Файкаль Фажр
19 Малик Чокунте
22 Адама Мбенг 46′
15 Эмманюэль Имору
17 Жесси Деминге 62′
27 Энцо Кривелли
11 Казимир Нинга 77′
7 Тимо Ставицки
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 1
6 Угловые 3
13 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Нереализованный пенальти
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