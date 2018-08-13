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01:53 (мск), источник: Советский спорт

Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании

Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка.

Источник: Reuters

Экспериментальный Суперкубок

Волею руководства испанской федерации футбола Суперкубок страны впервые покинул ее границы и по примеру Франции был разыгран в другой стране. Матч между действующим чемпионом и обладателем Кубка Испании «Барселоной» и финалистом Кубка «Севильей» прошел в марокканском Танжере на местном «Стад де Танжер», вмещающем 45 тыс зрителей.

Причины решения сыграть в Марокко просты и лежат на поверхности — здесь популярен испанский футбол, а командам не надо далеко лететь. Всего и надо пересечь Гибралтарский пролив. Также на популярности Суперкубка должна была сказаться схема проведения в один матч, что также является новшеством. К тому же календарь команд не позволял найти две свободные даты. «Барса» была занята в предсезонных турнирах, а «Севилья» уже взяла старт в квалификации Лиги Европы. Несмотря на расчеты организаторов, пустых кресел к стартовому свистку наблюдалось изрядное количество.

Матчи за Суперкубок всегда интересны в первую очередь тем, что могут ответить на вопрос, в какой форме на старте сезона пребывают его фавориты. «Барселона» не сильно изменилась за последние пару месяцев. В игре с «Севильей» в основе вышли всего два новичка — талантливый бразильский плеймейкер Артур, взявший в новом клубе «восьмерку», принадлежавшую до него Андресу Иньесте, и французский защитник Клеман Лангле, приехавший летом как раз из «Севильи».

На скамейке каждой из команд оказалось по Видалю: защитник «Севильи» Алеиш только что был куплен у «Барселоны», а полузащитник «Барсы» Артуро переехал в столицу Каталонии из Мюнхена. Оба они во втором тайме успели дебютировать в своих новых командах.

Дебют «нового Иньесты»

Красно-белые очень эмоционально начали встречу, и уже на девятой минуте Луис Муриэль, стянув на себя двоих оппонентов на линии штрафной, скинул мяч направо Пабло Сарабии, и тот расстрелял Марка-Андре тер Штегена.

Поначалу арбитр из Мадрида Карлос Гранде гол отменил, углядев у Сарабии офсайд, но коллеги перед мониторами его поправили. Так система VAR сыграла свою роль уже в начале матча.

Каталонцы привычно завладели мячом, но резкости и скорости работы с мячом им пока не хватает. В целом заметно, что на данном этапе сине-гранатовые не очень хорошо готовы физически. Особенно заметно это было на фоне севильцев, уже сыгравших три официальных матча. Лионель Месси, выведший «Барселону» с капитанской повязкой, был малоподвижен и малозаметен, выдав за первый тайм две запомнившиеся передачи.

Впрочем, сравняла счет «Барса» также не без участия аргентинца. Его удар со штрафного под занавес первого тайма пришелся в штангу, а первым на добивание успел Жерар Пике.

Дембеле вкалывает за Месси и Суареса

После перерыва Эрнесто Вальверде выпустил Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо. В атаке у каталонцев стало получаться немного больше, но сзади они по-прежнему оставляли много свободных зон, позволяя сопернику проводить быстрые контратаки.

Из атакующей троицы каталонцев Дембеле — Суарес — Месси двое последних сыграли откровенно слабо. И если у Лео были удачные эпизоды, то уругваец практически в каждом действовал невпопад. А вот Дембеле был старателен и настойчив, хотя ему пока не хватает взаимопонимания с партнерами. И все же неслучайно именно Усман забил победный мяч — видно, что мастерства и желания ему не занимать. Гол Дембеле получился изумительным — с угла штрафной в дальнюю девятку.

Благодаря тер Штегену концовка встречи получилась очень драматичной. На 90-й минуте вратарь неудачно вышел на Алеиша Видаля и врезался в оппонента, а затем парировал удар с «точки» только что вышедшего на замену Виссама Бен-Йеддера.

Таким образом, «Барселона» не впечатлила, но одержала победу над «Севильей» и в 13-й раз стала обладателем Суперкубка Испании. У ближайшего преследователя, мадридского «Реала», десять аналогичных трофеев.

Танжер (Марокко).

Суперкубок Испании.

«Севилья» — «Барселона» — 1:2 (1:1)
Голы: Сарабия, 9 — Пике, 42. Дембеле, 78.

Нереализованный пенальти: Бен-Йеддер, 90 (вратарь).

«Севилья»: Вацлик, Меркадо (Бен-Йеддер, 85), Гомес, Кьер, Эскудеро, Меса, Навас, Банега, Сарабия (Ал. Видаль, 71), Васкес, Муриэль (Андре Силва, 60).

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Семеду, Пике, Лангле, Рафинья (Ракитич, 46), Бускетс, Артур (Коутиньо, 53), Дембеле (Ар. Видаль, 86), Л. Суарес, Месси.

Предупреждения: Васкес, 24. Меса, 69 — Бускетс, 16. Тер Штеген, 90.

Судья: Карлос Гранде (Мадрид).

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