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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» поблагодарил клуб английской премьер-лиги за пиар с формой

Директор «Тобола» Николай Панин прокомментировал ситуацию, что дизайн игровой формы костанайского клуба совпал с выбором «Уотфорда», выступающего в английской премьер-лиге.

Гостевые комплекты «Уотфорда» и «Тобола» совпадают по всем параметрам, однако казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта. «Шершни» же стартовали в новом сезоне АПЛ 12 августа с домашней победы над новичками из «Брайтона» — 2:0.

«Как нам объяснил официальный представитель Adidas в Казахстане, выбор формы — это прерогатива каждого клуба. В том, что английский клуб выбрал цветовое решение, уже использованное в ФК “Тобол”, здесь проблем не видят. Каталог товаров один и такие совпадения случаются. Костанайский клуб не имеет эксклюзивных прав на данную форму. Остается сказать спасибо английскому клубу за неожиданный пиар», — сказал Панин, слова которого приводит пресс-служба «Тобола».

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При этом «Уотфорд» не единственный из АПЛ, кто «скопировал» форму у казахстанского клуба. Так, третий комплект «Лестера» на сезон-2018/19 схож с дизайном формы, в которой играет кокшетаский «Окжетпес» в первой лиге Казахстана. Техническим спонсором обеих команда также выступает немецкий концерн.

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