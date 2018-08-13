Непростая победа «Кайрата» и падение «Иртыша» на дно. Обзор 22-го тура КПЛ

«Иртыш» на выезде уступил «Атырау» (0:2), в результате чего довел свою безвыигрышную серию до девяти матчей и опустился на последнее, 12-е место. Давно павлодарский клуб не выглядел таким беспомощным. И все же для подопечных Димитара Димитрова еще ничего не потеряно, надо постараться одержать долгожданную победу и тогда, наверняка, их прорвет.

«Атырау», замыкавший турнирную таблицу с 14-го тура, поднялся уже на девятую строчку. При этом «нефтяники» одержали вторую победу подряд на своем поле. Видимо, Виктору Кумыкову удалось достучаться до своих футболистов, которые при такой игре должны выиграть борьбу за выживание.

«Кайрат» набрал важные три очка в Петропавловске (3:1), хотя «Кызыл-Жар СК» бился как мог. Более того, северо-казахстанцам посчастливилось в первом тайме быстро сравнять счет, но впоследствии сказалось более высокое индивидуальное мастерство алматинцев, которые свой последний мяч провели на четвертой компенсированной минуте. Гостевая победа позволила южанам до трех очков сократить отставание от первого места, петропавловцы же разместились на десятой позиции.

«Тобол» в домашней встрече с «Жетысу» (1:0) прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, чем помог поляку Мареку Зубу удачно дебютировать на посту главного тренера. Решающий гол на 58-й минуте забил Аслан Дарабаев. Этим самым костанайцы закрепились в призовой тройке и на восемь очков оторвались от идущего на четвертом месте «Ордабасы». Талдыкорганцы в свою очередь с пятой строчки скатились на шестую.

Очень интересный матч выдали «Актобе» и «Кайсар» (3:1). Все мячи были забиты во втором тайме. Если бы не удаление Асхата Тагыбергена на 76-й минуте, кызылординцы могли бы попытаться спастись. Причем последний мяч гости пропустили на седьмой компенсированной минуте. Отдадим должное актюбинцам, они сейчас на ходу, а в таблице уже пятые. Не окажись они под санкциями (минус шесть очков), сейчас вели бы борьбу за «бронзу». Но в третьем круге команде Владимира Муханова вполне по силам выбить из четвертой позиции «Ордабасы». Как-никак впереди 11 туров.

Единственный ничейный результат в туре был зафиксирован в матче «Шахтер» — «Ордабасы» (0:0). Карагандинцы вничью заканчивают четвертую игру подряд, что, конечно, отразилось на их турнирной ситуации (11-е место). Однако у «горняков» есть характер, за счет чего в последующих играх попытаются отвоевать более выгодное место в таблице. Шымкентцы в последних трех турах недосчитались семи очков, в итоге отдалились от первой тройки. Нестабильная игра не позволяет пока о них говорить, как о серьезных претендентах на бронзовые медали.