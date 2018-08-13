Гришин покинул пост главного тренера юрмальского «Спартака» по семейным обстоятельствам

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье пресс-служба латвийского клуба объявила, что на общем собрании команды Гришин попросил освободить его от должности.

«Единственной причиной моего решения покинуть пост главного тренера юрмальского “Спартака” являются семейные обстоятельства. Исключительно они. Руководство с пониманием отнеслось к моему решению и никаких споров и разногласий у нас не возникло», — сказал Гришин.

Гришин был назначен главным тренером «Спартака» в апреле 2018 года.

Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала семь побед, четыре матча сыграла вничью и потерпела два поражения. 16 августа «Спартак» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против литовской «Судувы», первая встреча команд завершилась победой клуба из Литвы со счетом 1:0.