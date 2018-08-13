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12:12 (мск), источник: ТАСС

Гришин покинул пост главного тренера юрмальского «Спартака» по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский специалист Александр Гришин покинул пост главного тренера юрмальского футбольного клуба «Спартак» по семейным обстоятельствам. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье пресс-служба латвийского клуба объявила, что на общем собрании команды Гришин попросил освободить его от должности.

«Единственной причиной моего решения покинуть пост главного тренера юрмальского “Спартака” являются семейные обстоятельства. Исключительно они. Руководство с пониманием отнеслось к моему решению и никаких споров и разногласий у нас не возникло», — сказал Гришин.

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Гришин был назначен главным тренером «Спартака» в апреле 2018 года.

Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала семь побед, четыре матча сыграла вничью и потерпела два поражения. 16 августа «Спартак» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против литовской «Судувы», первая встреча команд завершилась победой клуба из Литвы со счетом 1:0.

Гришин с 2010 по 2017 год возглавлял дублирующий состав московского ЦСКА, после чего работал в юношеской сборной России. В качестве игрока он становился чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР.

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