Интрига чемпионства в КПЛ-2018: сыграют ли «золотой» матч «Астана» и «Кайрат»?

На данный момент после 22-х туров лидирует «Астана», которая на три очка опережает идущего на втором месте «Кайрат». В третьем круге будет проведено 11 туров, а команды между собой сыграют в 32-м туре в столице Казахстана.
Если соперники во всех матчах победят, а в очном поединке сильнейшими окажутся, например, алматинцы, то клубы наберут равное количество очков. В этом случае, согласно регламенту КПЛ-2018, будет назначен дополнительный матч.
Хотя не исключено, что какая-то из команд допустит осечку и чемпион определится по наибольшему количеству набранных очков.
Как бы то ни было, у «Кайрата» в этом году есть все шансы, чтобы завоевать долгожданное чемпионство. На счету алматинского клуба только два чемпионских титула (1992, 2004), тогда как астанчане выигрывали «золото» в последних четырех сезонах (2014, 2015, 2016, 2017).
Календарь на третий круг выглядит следующим образом:
«Акжайык» — «Актобе»
«Атырау» — «Тобол2
«Шахтер» — «Астана».
19 августа (воскресенье).
«Жетысу» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Ордабасы».
«Иртыш» — «Шахтер»
«Астана» — «Кызыл-Жар СК"* автоматический перенос на 26 августа в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА 2018/2019
«Тобол» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Актобе» — «Жетысу».
26 августа (воскресенье).
3−11 сентября, официальные даты FIFA.
16 сентября (воскресенье).
«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК»
«Шахтер» — «Атырау»
«Астана» — «Кайсар"* автоматический перенос на 15 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019
«Кайрат» — «Акжайык»
«Тобол» — «Жетысу»
«Ордабасы» — «Актобе».
«Ордабасы» — «Иртыш»
«Актобе» — «Тобол»
«Кайсар» — «Шахтер»
«Атырау» — «Кызыл-Жар СК»
«Жетысу» — «Кайрат"* автоматический перенос на 23 сентября в случае участия ФК «Кайрат» в групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2018/2019
«Акжайык» — «Астана"* автоматический перенос на 23 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2018/2019.
«Актобе» — «Иртыш»
«Жетысу» — «Ордабасы»
«Акжайык» — «Тобол»
«Кайсар» — «Кайрат»
«Атырау» — «Астана»
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер».
30 сентября (воскресенье).
«Иртыш» — «Атырау»
«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар»
«Шахтер» — «Акжайык»
«Астана» — «Жетысу"* автоматический перенос на 29 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019
«Кайрат» — «Актобе»
«Тобол» — «Ордабасы».
«Тобол» — «Иртыш»
«Ордабасы» — «Кайрат"* автоматический перенос на 7 октября в случае участия ФК «Кайрат» в групповом турнире Лиги Европы УЕФА 2018/2019
«Актобе» — «Астана"* автоматический перенос на 7 октября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Европы УЕФА 2018/2019
«Жетысу» — «Шахтер»
«Акжайык» — «Кызыл-Жар СК»
«Кайсар» — «Атырау».
8−16 октября, официальные даты FIFA.
«Астана» — «Ордабасы"* автоматический перенос на 21 октября в случае неучастия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019 или Лиги Европы УЕФА 2018/2019.
21 октября (воскресенье).
«Иртыш» — «Кайсар»
«Атырау» — «Акжайык»
«Шахтер» — «Актобе»
«Кайрат» — «Тобол»
«Кызыл-Жар СК» — «Жетысу».
«Кайрат» — «Иртыш"* автоматический перенос на 28 октября в случае участия ФК «Кайрат» в групповом турнире Лиги Европы 2018/2019
«Тобол» — «Астана"* автоматический перенос на 28 октября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Европы 2018/2019
«Ордабасы» — «Шахтер»
«Жетысу» — «Атырау»
«Акжайык» — «Кайсар»
«Актобе» — «Кызыл-Жар СК».
31 октября (среда), резервный день.
«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат».
«Иртыш» — «Акжайык»
«Кайсар» — «Жетысу»
«Атырау» — «Актобе»
«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»
«Шахтер» — «Тобол»
«Астана» — «Кайрат».
«Астана» — «Иртыш»
«Кайрат» — «Шахтер»
«Тобол» — «Кызыл-Жар СК»
«Ордабасы» — «Атырау»
«Актобе» — «Кайсар»
«Жетысу» — «Акжайык».
12—20 ноября, официальные даты FIFA.
16 ноября (пятница), переходный матч за право участия в премьер-Лиге-2019 (первый матч).
20 ноября (вторник), переходный матч за право участия в премьер-Лиге-2019 (ответный матч).
24 ноября (суббота), Кубок Республики Казахстан, финал.