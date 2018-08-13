Интрига чемпионства в КПЛ-2018: сыграют ли «золотой» матч «Астана» и «Кайрат»?

На данный момент после 22-х туров лидирует «Астана», которая на три очка опережает идущего на втором месте «Кайрат». В третьем круге будет проведено 11 туров, а команды между собой сыграют в 32-м туре в столице Казахстана.

Если соперники во всех матчах победят, а в очном поединке сильнейшими окажутся, например, алматинцы, то клубы наберут равное количество очков. В этом случае, согласно регламенту КПЛ-2018, будет назначен дополнительный матч.

Хотя не исключено, что какая-то из команд допустит осечку и чемпион определится по наибольшему количеству набранных очков.

Как бы то ни было, у «Кайрата» в этом году есть все шансы, чтобы завоевать долгожданное чемпионство. На счету алматинского клуба только два чемпионских титула (1992, 2004), тогда как астанчане выигрывали «золото» в последних четырех сезонах (2014, 2015, 2016, 2017).

Календарь на третий круг выглядит следующим образом:

XXIII тур.

18 августа (суббота).

«Акжайык» — «Актобе»

«Атырау» — «Тобол2

«Шахтер» — «Астана».

19 августа (воскресенье).

«Жетысу» — «Иртыш»

«Кайсар» — «Ордабасы».

XXIV тур.

25 августа (суббота).

«Иртыш» — «Шахтер»

«Астана» — «Кызыл-Жар СК"* автоматический перенос на 26 августа в случае участия ФК «Астана» в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА 2018/2019

«Тобол» — «Кайсар»

«Ордабасы» — «Акжайык»

«Актобе» — «Жетысу».

26 августа (воскресенье).

«Кайрат» — «Атырау».

3−11 сентября, официальные даты FIFA.

XXVI тур.

16 сентября (воскресенье).

«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК»

«Шахтер» — «Атырау»

«Астана» — «Кайсар"* автоматический перенос на 15 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019

«Кайрат» — «Акжайык»

«Тобол» — «Жетысу»

«Ордабасы» — «Актобе».

XXVII тур.

22 сентября (суббота).

«Ордабасы» — «Иртыш»

«Актобе» — «Тобол»

«Кайсар» — «Шахтер»

«Атырау» — «Кызыл-Жар СК»

«Жетысу» — «Кайрат"* автоматический перенос на 23 сентября в случае участия ФК «Кайрат» в групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2018/2019

«Акжайык» — «Астана"* автоматический перенос на 23 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2018/2019.

XXV тур.

26 сентября (среда).

«Актобе» — «Иртыш»

«Жетысу» — «Ордабасы»

«Акжайык» — «Тобол»

«Кайсар» — «Кайрат»

«Атырау» — «Астана»

«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер».

XXVIII тур.

30 сентября (воскресенье).

«Иртыш» — «Атырау»

«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар»

«Шахтер» — «Акжайык»

«Астана» — «Жетысу"* автоматический перенос на 29 сентября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019

«Кайрат» — «Актобе»

«Тобол» — «Ордабасы».

XXIX тур.

6 октября (суббота).

«Тобол» — «Иртыш»

«Ордабасы» — «Кайрат"* автоматический перенос на 7 октября в случае участия ФК «Кайрат» в групповом турнире Лиги Европы УЕФА 2018/2019

«Актобе» — «Астана"* автоматический перенос на 7 октября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Европы УЕФА 2018/2019

«Жетысу» — «Шахтер»

«Акжайык» — «Кызыл-Жар СК»

«Кайсар» — «Атырау».

8−16 октября, официальные даты FIFA.

XXX тур.

20 октября (суббота).

«Астана» — «Ордабасы"* автоматический перенос на 21 октября в случае неучастия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА 2018/2019 или Лиги Европы УЕФА 2018/2019.

21 октября (воскресенье).

«Иртыш» — «Кайсар»

«Атырау» — «Акжайык»

«Шахтер» — «Актобе»

«Кайрат» — «Тобол»

«Кызыл-Жар СК» — «Жетысу».

XXXI тур.

27 октября (суббота).

«Кайрат» — «Иртыш"* автоматический перенос на 28 октября в случае участия ФК «Кайрат» в групповом турнире Лиги Европы 2018/2019

«Тобол» — «Астана"* автоматический перенос на 28 октября в случае участия ФК «Астана» в групповом турнире Лиги Европы 2018/2019

«Ордабасы» — «Шахтер»

«Жетысу» — «Атырау»

«Акжайык» — «Кайсар»

«Актобе» — «Кызыл-Жар СК».

31 октября (среда), резервный день.

Матч XXIII тура.

«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат».

XXXII тур.

3 ноября (суббота).

«Иртыш» — «Акжайык»

«Кайсар» — «Жетысу»

«Атырау» — «Актобе»

«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»

«Шахтер» — «Тобол»

«Астана» — «Кайрат».

XXXIII тур.

11 ноября (воскресенье).

«Астана» — «Иртыш»

«Кайрат» — «Шахтер»

«Тобол» — «Кызыл-Жар СК»

«Ордабасы» — «Атырау»

«Актобе» — «Кайсар»

«Жетысу» — «Акжайык».

1 2—20 ноября , официальные даты FIFA.

16 ноября (пятница), переходный матч за право участия в премьер-Лиге-2019 (первый матч).

20 ноября (вторник), переходный матч за право участия в премьер-Лиге-2019 (ответный матч).