Экс-директор «Актобе» выгнал прокурора и обругал Минфин в зале суда

За что судили Васильева

Экс-директора футбольного клуба «Актобе» Васильева и начальника актюбинского облспорта Искендирбека Маханова горсуд номер 2 Актобе отправил за решетку в мае прошлого года. Чиновника осудили за превышение полномочий и растрату финансов футбольного клуба «Актобе», а также за пособничество в присвоении и растрате имущества клуба.

Дмитрий Васильев получил срок за незаконную выплату денежных премий футболистам и за то, что начислил себе зарплату в 44 миллиона тенге. Как было сказано в приговоре, на это в 2016 году из бюджета Актюбинской области было потрачено 248 миллионов 840 тысяч тенге.

Также был выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа чемпионата Казахстана по футболу — на 69 миллионов тенге. Из этих денег 15 миллионов тенге получил лично Васильев. Размер своей «премии», как было сказано в приговоре, Васильев определял единолично.

Маханова приговорили к семи, а Васильева к восьми годам колонии с конфискацией имущества. Через время семилетнее лишение свободы Васильеву апелляционная коллегия Актюбинского облсуда заменила на столько же лет ограничения свободы. Облсуд оправдал Васильева по обвинению в том, что он незаконно выплатил премии игрокам клуба на 240 миллионов 840 тысяч тенге.

Бывшему руководителю управления спорта Актюбинской области Искендирбеку Маханову коллегия снизила срок до трех лет лишения свободы. При этом на свободу его не отпустили, а оставили за решеткой. У Маханова остался только эпизод о том, что он в свое время он летал в Венгрию за счет ФК «Актобе». Поездка обошлась ему в миллион тенге. А у Васильева эпизод незаконным начислением самому себе зарплаты в размере 44 миллионов тенге. Но 13 февраля этого года Верховный суд РК полностью оправдал экс-директора футбольного клуба «Актобе» Дмитрия Васильева «за отсутствием состава преступления».

Что требовал экс-глава ФК «Актобе»

Васильев требовал с государства 77 миллионов 422 тысячи 407 тенге. Из них 11 миллионов 300 тысяч тенге — это зарплата и отпускные, которые по вине суда Васильев не получил из-за того, что бы сначала под домашним арестом, а потом в следственном изоляторе. Кроме того, при обыске в кабинете Васильева оперативники, помимо всего прочего, изъяли 150 молдавских лей и 20 турецких лир. Их Васильев так же попросил ему вернуть. В 72 тысячи рублей Дмитрий Васильев оценил ноутбук, который обратили в доход государства.

Более 1 миллиона тенге обошлись экс-директору ФК «Актобе» услуги адвоката.

Помимо зарплаты, Дмитрий Васильев потребовал себе 10% от дохода ФК «Актобе» — проценты от «продажи» двух футболистов ФК «Актобе» другим клубам. Эта сумма была оговорена в его трудовом договоре. По расчетам Васильева, футбольный клуб должен ему только за «продажу» одного футболиста Тагибергена 2 миллиона 400 тысяч тенге. Кроме того, Дмитрий Васильев просил суд обязать государство заключить с ним трудовой договор на условиях не хуже прежнего трудового договора. Так же Дмитрий Васильев просил суд обязать все казахстанские СМИ и телеканалы и интернет-ресурсы опубликовать информацию о том, что он честный и невиновный человек.

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Прокурора выгнали из зала суда

Суд начался с того, что Васильев выгнал из зала суда прокурора Елубая Таласова. Именно он поддерживал гособвинение, когда горсуд № 2 незаконно отправил Васильева за решетку. По закону, рассмотрение заявления Васильева о возмещении ему вреда должно проходить без участия прокурора.

«Вам тут делать нечего, выйдите из зала! Вместо того, чтобы прощения у меня просить, он пришел снова участвовать в суде. Эти подлые люди прислали этого прокурора снова сюда. Зачем?» — негодовал Васильев.

Судья Ербол Абдыхалыков согласился с Васильевым и прокурора удалили из зала суда. После этого Дмитрий Васильев начал рассказывать судье, как он пострадал от незаконного приговора.

Васильев был так эмоционален, что не давал судье и слова вставить.

«Дайте, я хоть слово скажу», — робко попросил Васильева судья.

«Да, конечно. Я к вам отношусь с глубоким нескрываемым уважением, к Вам у меня претензий нет. Пока нет», — сказал Васильев.

Затем Васильев обрушился на представителей Минфина — они выступали в суде от имени государства. Васильеву не понравилось, что Минфину показалось завышенной сумма, которую он попросил. Это вывело экс-директора ФК «Актобе» из себя.

«Минфин что, умнее Верховного суда?! Они тут сейчас показывают, что государство с гранатой защищают!» — не сдержал эмоций Дмитрий Васильев, обозвав представителей ведомства.

Взыскали всего 5 миллионов

Досталось и нынешнему директору ФК «Актобе» Самату Смакову. Его Васильев назвал некомпетентным и недостойным должности. К слову, даже трудовой договор с Дмитрием Васильевым до сих пор не расторгнут. Дмитрий Васильев показал в суде письмо за подписью Смакова. Это был ответ на письмо Васильева, которое он направил в адрес клуба сразу же после того как его оправдал Верховный суд. В своем письме Васильев просил вернуть ему положенную зарплату и восстановить на работе.

Смаков в своем ответе написал Васильеву, что тот не имеет права на возмещение вреда.

«Самат Смаков, что лучше разбирается в праве, чем Верховный суд?» — вопрошал Васильев.

После этого Васильев еще раз подчеркнул, что он выскопрофессиональный, суперэффективный футбольный менеджер за всю историю Казахстана.

«Я супер-пупер-топ менеджер», — похвалил себя перед судьей и журналистами Васильев.

По словам Васильева, его на прежнюю работу должен позвать как минимум сам аким области.

Сегодня суд отказал Васильеву в требовании опубликовать информацию о его порядочности и невиновности к казахстанским СМИ. Восстанавливать Васильева на работе суд тоже не стал. Многомиллионную зарплату и проценты с дохода клуба, Васильеву также не вернули.