«Кайрат» нагоняет чемпиона, или что нужно знать о 22-м туре КПЛ

— Кроме того, в активе алматинского клуба уже 45 мячей, тогда как у лидирующего в таблице «Астаны» на один гол больше. То есть в последующих турах «Кайрат»

может обогнать северян и в списке самых результативных участников чемпионата.

— Вот только оборона столичной команды действует более надежно: всего 13 пропущенных мячей. В пассиве «Кайрата» — 19. Худшая защита по-прежнему у «Ордабасы» — 35.

— Самой компромиссной командой считается «Кайсар» — девять ничейных результатов.

— Реже других выигрывал «Шахтер», лишь четыре победы у карагандинцев. Вдобавок «горняки» обладают самой беззубой атакой, на счету которой всего-навсего 16 голов.

— Адеринсола Эсеола забил четвертый гол за «Кайрат», всего он отличился 12 раз в премьер-лиге с учетом игр за «Акжайык», при этом 27-летний нападающий до двух мячей сократил отставание от лидирующего в споре бомбардиров Маркоса Пиззелли из «Актобе». Тройку голеадоров замыкает одноклубник Эсеолы — Исаэль Барбоза (десять голов).

— «Астана» завершила второй круг самой длительной беспроигрышной серией среди всех участников КПЛ. Северяне не проигрывали на протяжении последних девяти туров.

— Самая длительная безвыигрышная серия принадлежит «Иртышу» — девять игр и последнее, 12-е место в таблице.

— Самая высокая посещаемость в 22-м туре была зафиксирована на матче «Актобе» — «Кайсар» (11 500 болельщиков). Низкая посещаемость оказалась на игре «Атырау» и «Иртыша» (2 500 зрителей).

— Всего одна ничья пришлась на минувший тур: «Шахтер» — «Ордабасы» 0:0.