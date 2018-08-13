«Кайрат» нагоняет чемпиона, или что нужно знать о 22-м туре КПЛ
«Кайрат» до трех очков сократил отставание от «Астаны» по итогам 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» до трех очков сократил отставание от «Астаны» по итогам 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
— Кроме того, в активе алматинского клуба уже 45 мячей, тогда как у лидирующего в таблице «Астаны» на один гол больше. То есть в последующих турах «Кайрат»
может обогнать северян и в списке самых результативных участников чемпионата.
— Вот только оборона столичной команды действует более надежно: всего 13 пропущенных мячей. В пассиве «Кайрата» — 19. Худшая защита
— Самой компромиссной командой считается «Кайсар» — девять ничейных результатов.
— Реже других выигрывал «Шахтер», лишь четыре победы у карагандинцев. Вдобавок «горняки» обладают самой беззубой атакой, на счету которой
— Адеринсола Эсеола забил четвертый гол за «Кайрат», всего он отличился 12 раз в
— «Астана» завершила второй круг самой длительной беспроигрышной серией среди всех участников КПЛ. Северяне не проигрывали на протяжении последних девяти туров.
— Самая длительная безвыигрышная серия принадлежит «Иртышу» — девять игр и последнее, 12-е место в таблице.
— Самая высокая посещаемость в 22-м туре была зафиксирована на матче «Актобе» — «Кайсар» (11 500 болельщиков). Низкая посещаемость оказалась на игре «Атырау» и «Иртыша» (2 500 зрителей).
— Всего одна ничья пришлась на минувший тур: «Шахтер» — «Ордабасы» 0:0.
Напомним, матчи 23-го тура КПЛ пройдут в два дня. 18 августа (суббота) играют «Акжайык» — «Актобе», «Атырау» — «Тобол», «Шахтер» — «Астана». 19-го числа встретятся «Жетысу» — «Иртыш», «Кайсар» — «Ордабасы».