Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории. Он обогнал Иньесту
Очередной рекорд пал, Лео — король.
Очередной рекорд пал, Лео — король.
Масче попал в клуб после того, как Гвардиола в первом же сезоне взял требл. Это было только начало. Несмотря на то, что в первый сезон аргентинец не стал игроком основы, он с первых же месяцев стал стабильно заставлять свою комнату трофеями.
Хавьер забил всего один гол за свою барселонскую карьеру (и то с пенальти), но стал игроком, благодаря которому «Барса» могла быть спокойна за свои тылы.
Педро работал с Гвардиолой еще в «Барселоне Б», потому впечатленный Пеп с первых дней у руля первой команды стал наигрывать молодого форварда в основе. Тот отплатил голами в каждом из шести турниров, в которых принимала участие «Барса». Кстати, стал первым игроком в истории клуба, которому это удалось. Со временем Педро играл все менее определяющую роль в команде и в конце концов был продан в «Челси». Но болельщики «Барсы» помнят, сколько полезного для команды сделал их воспитанник.
Виктор — представитель одной из первых плеяд клубной академии, которая на стыке 00-х и 10-х сделала
Пуйоль застал золотую эру «Барселоны» уже под конец карьеры. В начале века «Барса» была не так успешна, потому собирать титулы в промышленном масштабе Карлес начал, когда ему уже перевалило за 30. Несмотря на постоянные травмы, Пуйоль оставался ментальным лидером на протяжении большей части карьеры.
Самый титулованный футболист за всю историю футбола большую часть трофеев завоевал в «Барселоне». Алвес был безальтернативным вариантом на правом краю каталонцев. Запомнят его не столько
Хави застал развитие «Барсы» от ван Гала и до прихода Луиса Энрике, с которым он выходил на поле. Миниатюрный полузащитник был одним из первых, кто сломал систему, согласно которой в «Барселоне» котировались только физически сильные и скоростные футболисты. Человек со вшитым в мозг компьютером, который предсказывал игру на несколько ходов вперед. Хави — легенда клуба и олицетворение его идеалов.
Пике появился в первой команде в одно время с Бускетсом, но ему пришлось долго доказывать, что он — тот, кто нужен клубу. Пике прошел все уровни молодежных команд «Барсы», играя вместе с Фабрегасом и Месси. Как и Сеск, Пике в поисках игрового времени отправился в Англию. В «Манчестер Юнайтед» не закрепился, но был спасен Гвардиолой, настоявшем на возвращении молодого защитника в клуб. Что было потом, вы прекрасно знаете.
Бускетс — еще один ученик Гвардиолы. Пеп подтащил воспитанника к основе в первом же сезоне. Поначалу мало кто понимал, почему Пеп так котирует этого опорника, но спустя сезон центр поля без него представить было невозможно. Бускетс контролировал всю полузащиту, став залогом успешной игры в
Иньеста еще давно говорил, что будет оставаться в «Барсе» только пока приносит команде пользу. В прошлом сезоне Андрес, как и всегда, был игроком основы, но уже редко проводил на поле все 90 минут. Иньеста все еще гениален до мозга костей и способен выдавать невероятные вещи. Но он почувствовал, что настало время уходить, как чувствовал каждый момент и каждый сантиметр пространства на «Камп Ноу». «Золотой мяч» он так и не получил, но был награжден целым вагоном трофеев.
Рано или поздно это должно было случиться. Месси будет играть в «Барселоне» еще как минимум несколько лет, и точно увеличит отрыв от своих партнеров, с которыми помогал родному клубу становиться лучшим и оставаться на вершине. Лео — лучший игрок в истории «Барсы», потому звание самого титулованного футболиста рано или поздно должно было достаться именно ему. Теперь это произошло, и вряд ли