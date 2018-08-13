Сон Хын Мин спасается от службы в армии

Источник: AP 2018

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет вынужден пропустить несколько матчей чемпионата Англии — с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом». Ему обязательно нужно сыграть за сборную Кореи на Азиатских играх в Индонезии и обязательно нужно завоевать золотую медаль.

Дело в том, что 26-летний футболист до сих пор не отдал долг родине — не отслужил в армии. В Корее всеобщая воинская обязанность, и по закону каждый мужчина до 28 лет должен быть призван на службу, которая обычно длится 21 месяц.

Исключения могут быть сделаны, например, для спортсменов, добившихся выдающихся результатов, ставших победителями крупных международных турниров. С них снимается обязанность служить так долго — достаточно пройти четырехнедельный курс базовой военной подготовки. У Сон Хын Мина пока таких заслуг нет. Это означает, что уже скоро он должен пойти в армию.

ДЕЗЕРТИР

То есть «Тоттенхэм» рискует потерять футболиста почти на два года — на сезоны-2019/20 и 2020/21.

В случае отказа отправиться в казарму Сон Хын Мину грозит тюремный срок — его посчитают дезертиром.

Чтобы этого избежать, форварду нужно победить с его сборной на Азиатских играх. Серебро и бронза не устроят.

Именно поэтому английский клуб пошел на сделку с футбольной ассоциацией Кореи и согласился отпустить футболиста в сборную для участия в турнире, который не входит в международный календарь ФИФА. При этом корейцы дали добро на то, чтобы Сон Хын Мин пропустил три матча национальной команды в ноябре и январе будущего года.

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АЗИАТСКИЕ ИГРЫ

Футбольный турнир на Азиатских играх пройдет с 14 по 30 августа. В нем участвуют 25 сборных. В заявку можно включать 20 игроков, родившихся в январе 1995 года и позже. В виде исключения разрешено заявлять трех футболистов старшего возраста — в их числе как раз и вошел Сон Хын Мин.

Корейцы оказались в одной группе с командами Киргизии, Малайзии и Бахрейна. Чтобы попасть в финал, нужно выйти из группы и преодолеть 1/8, ¼ и ½ финала.