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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сильный иностранный специалист, приятный человек, веселый». Что говорят о Слуцком в Голландии

Российский тренер провел уже четыре матча с голландской командой и успешно стартовал в чемпионате — в воскресенье «Витесс» победил «Гронинген» (5:1). Мы задали четыре вопроса о Слуцком журналистам и болельщику из Арнема.

— Как вы отреагировали на назначение Слуцкого тренером?

Йерун Каптейнс, корреспондент De Telegraaf:

— Конечно, я был удивлен. Слуцкий — это очень большое имя в международном футболе, у него серьезная репутация. Я знал, что этот тренер выиграл несколько чемпионатов России с ЦСКА, выступал с ним в Лиге чемпионов. Но российская связь с «Витессом» известна: раньше владельцем клуба был мистер Чигиринский, теперь — мистер Ойф.

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Гус Хеттерсхейд, обозреватель ELF Voetbal:

— Не только для меня, но и для большинства болельщиков, это стало неожиданностью. Слуцкий — сильный иностранный специалист, который хорошо известен в Голландии как бывший тренер ЦСКА и сборной России. Впрочем, тесная связь «Витесса» с Россией делает это назначение менее удивительным.

Йорин, болельщик:

— Для меня это был небольшой сюрприз. Я знал Слуцкого по ЦСКА и сборной России, слышал о его работе в «Халле». Это большой тренер, очень известный в России. Я видел несколько интервью с ним, и думал, что он станет идеальным тренером для «Витесса». Слуцкий проделал большую работу в России, знает, как мотивировать игроков, хорошо подкован тактически. Думаю, что крепкая связь «Витесса» с «Челси» (Романом Абрамовичем) помогла нам заполучить такого тренера, как Слуцкий.

— Ваши первые впечатления о работе тренера в «Витессе»?

Каптейнс: — Я изучал работу Слуцкого в ЦСКА и знал о том, что он нервничает во время матчей. Эти нервные движения во время игр на скамейке… Но пока он расслаблен.

Конечно, и ему нужно привыкнуть к голландской лиге, и лиге — к первому российскому тренеру в ее истории. Слуцкий открыт, общителен, у него очень хороший английский — вот основные впечатления от старта его работы.

Хеттерсхейд: — Максимально положительные. Он достаточно откровенен в своих интервью, а также обладает неплохим чувством юмора. Не так много людей в футболе могут вызвать улыбку журналистов. Игроки «Витесса» говорят, что Слуцкий — очень приятный человек, веселый. При этом тренер любит дисциплину и самоотдачу — как на тренировках, так и в дни матчей.

Йорин: — Очень хорошие! Он очень добрый. Я думаю, что Слуцкий найдет общий язык с игроками и болельщиками. Знаю, что он тщательно изучал историю города Арнем — это подкупает.

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— Какие изменения вы уже заметили в игре команды?

Каптейнс: — Слуцкий предоставляет свободу футболистам. Это не тот тренер, который любит кричать на футболистов со словами: «Делайте в точности так, как я сказал». С таким отношением у игроков появляется возможность для роста.

Хеттерсхейд: — Первое, что он изменил — доставил удовольствие команде. В течение последних нескольких лет «Витесс» играл хорошо, но всегда оставались трения между менеджментом и тренерами/игроками. Но Слуцкий, судя по всему, сплотил людей в клубе. Видно, что новый «Витесс» делает ставку на атакующий футбол — предыдущий тренер Хенк Фрейзер в большей степени был сфокусирован на обороне. Важно, что в команде остались Ники Хофс и Эдвард Стуринг — они работают помощниками Слуцкого. Для Арнема эти люди значат много.

Йорин: — «Витесс» стал чаще использовать бровки. Наши фланги одинаково сбалансированы, и это самые сильные линии в команде. Слуцкий любит использовать подачи с флангов, и пока это приносит команде успех. Взаимодействие между фланговыми нападающими и защитниками очень хорошее. Кроме того, я заметил, что оборона стала использовать зональную опеку. С этим пока не все в порядке — защитники должны привыкнуть к этому.

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— Чего вы ждете от сезона?

Каптейнс: — «Витесс» обычно бьется за места с четвертого по восьмое с такими командами, как «Утрехт», АЗ, «Херенвен». ПСВ, «Аякс», «Фейеноорд» — с ними трудно бороться. Хотя роттердамцы в этом сезоне могут сдать, так что при удачном стечении обстоятельств «Витесс» может дотянуть до третьего места. В Лиге Европы команда обидно проиграла «Базелю» в первом матче, но я не удивлюсь, если в Швейцарии «Витесс» победит.

Хеттерсхейд: — Думаю, что «Витесс» не доберется до группового этапа Лиги Европы, но в чемпионате Голландии финиширует в пятерке.

Йорин: — Трудно сказать. Наш центр обороны не так силен. А средняя линия и атака могут составить конкуренцию топ-клубам лиги. Многое зависит от того, доберемся ли мы до группового этапа Лиги Европы, ведь тогда в нашем календаре появятся шесть дополнительных матчей. Предскажу четвертое или пятое место в чемпионате.

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал крупную победу в стартовом туре чемпионата Голландии
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10:27 (мск)© Ньюстюб
Витесс
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