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18:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти

Встреча между футболистками аргентинских «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертада» с решением арбитра, назначившего пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» принялась кричать на наставника соперниц. В словесную перепалку вовлеклись и игроки «Либертада», после чего началась драка.

Из-за полученных травм в больницу попали четыре футболистки.

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