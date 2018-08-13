Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти

Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертада» с решением арбитра, назначившего пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» принялась кричать на наставника соперниц. В словесную перепалку вовлеклись и игроки «Либертада», после чего началась драка.