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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» арендовал у «Монако» Кейта Бальде

«Интер» на официальном сайте объявил о переходе из «Монако» форварда Кейта Бальде. Миланский клуб арендовал футболиста с правом выкупа.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аренда Бальде обойдётся «Интеру» в € 5−6 млн, а сумма выкупа игрока составит € 30 млн.

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В минувшем сезоне форвард сыграл в 33 матчах за «Монако», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Бальде перебрался в княжеский клуб из римского «Лацио» в прошлом году за € 30 млн.

В составе сборной Сенегала Бальде дебютировал в марте 2016 года. На данный момент на счету игрока 20 матчей и 3 гола за национальную команду, он принимал участие в Кубке африканских наций-2017 и чемпионате мира-2018.

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