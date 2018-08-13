«Интер» арендовал у «Монако» Кейта Бальде
«Интер» на официальном сайте объявил о переходе из «Монако» форварда Кейта Бальде. Миланский клуб арендовал футболиста с правом выкупа.
«Интер» на официальном сайте объявил о переходе из «Монако» форварда Кейта Бальде. Миланский клуб арендовал футболиста с правом выкупа.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что аренда Бальде обойдётся «Интеру» в € 5−6 млн, а сумма выкупа игрока составит € 30 млн.
В минувшем сезоне форвард сыграл в 33 матчах за «Монако», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Бальде перебрался в княжеский клуб из римского «Лацио» в прошлом году за € 30 млн.
В составе сборной Сенегала Бальде дебютировал в марте 2016 года. На данный момент на счету игрока 20 матчей и 3 гола за национальную команду, он принимал участие в Кубке африканских наций-2017 и чемпионате мира-2018.