«Интер» арендовал у «Монако» Кейта Бальде

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аренда Бальде обойдётся «Интеру» в € 5−6 млн, а сумма выкупа игрока составит € 30 млн.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 33 матчах за «Монако», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Бальде перебрался в княжеский клуб из римского «Лацио» в прошлом году за € 30 млн.