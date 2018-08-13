Полузащитник «Ливерпуля» Груич заинтересован в переходе на правах аренды в ЦСКА

Источник: AFP 2018

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сам сербский игрок выразил заинтересованность в аренде в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Груичем и отдать его в годичную аренду. Футболист оценивается примерно в £ 20 млн (€ 22,4 млн), им интересовался римский «Лацио».