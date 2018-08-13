Полузащитник «Ливерпуля» Груич заинтересован в переходе на правах аренды в ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде полузащитника Марко Груича у «Ливерпуля». Речь идёт об аренде на год без права выкупа.
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде полузащитника Марко Груича у «Ливерпуля». Речь идёт об аренде на год без права выкупа.
Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сам сербский игрок выразил заинтересованность в аренде в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Груичем и отдать его в годичную аренду. Футболист оценивается примерно в £ 20 млн (€ 22,4 млн), им интересовался римский «Лацио».
22-летний Груич является воспитанником белградской «Црвены Звезды», игроком «Ливерпуля» он стал в 2016 году. Хавбек отыграл за красных 8 матчей в чемпионате Англии, вторую половину прошлого сезона Марко провёл на правах аренды в «Кардифф Сити».