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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Ливерпуля» Груич заинтересован в переходе на правах аренды в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ведёт переговоры об аренде полузащитника Марко Груича у «Ливерпуля». Речь идёт об аренде на год без права выкупа.

Источник: AFP 2018

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сам сербский игрок выразил заинтересованность в аренде в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Груичем и отдать его в годичную аренду. Футболист оценивается примерно в £ 20 млн (€ 22,4 млн), им интересовался римский «Лацио».

22-летний Груич является воспитанником белградской «Црвены Звезды», игроком «Ливерпуля» он стал в 2016 году. Хавбек отыграл за красных 8 матчей в чемпионате Англии, вторую половину прошлого сезона Марко провёл на правах аренды в «Кардифф Сити».

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