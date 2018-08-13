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13 августа, источник: ТАСС

Новый стадион футбольного клуба «Тоттенхэм» не будет готов в срок

ТАСС, 13 августа. Новый стадион английского футбольного клуба «Тоттенхэм» не будет готов в срок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: AFP 2018

«Тоттенхэм» начал строительство новой арены в 2015 году. Стадион, получивший название Tottenham Hotspur Stadium, построен на месте старой арены команды «Уайт Харт Лейн», которая эксплуатировалась еще в сезоне-2016/17, после чего «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уэмбли», принадлежащем Футбольной ассоциации Англии.

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Первый официальный матч на новой арене был запланирован на 15 сентября, в этот день «Тоттенхэм» проведет домашний матч чемпионата Англии против «Ливерпуля», 27 августа и 1 сентября должны были пройти тестовые мероприятия. Однако проведенные недавно испытания выявили проблемы с системами безопасности.

Таким образом, два домашних матча против «Ливерпуля» и «Кардиффа» (6 октября) «Тоттенхэм» проведет на «Уэмбли». Арена примет вынесенный матч Национальной футбольной лиги (NFL, североамериканская лига по американскому футболу), который также изначально должен был пройти на Tottenham Hotspur Stadium.

«Тоттенхэм» является двукратным чемпионом Англии, восьмикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка, трехкратным — Кубка английской лиги. Помимо этого, он дважды становился обладателем Кубка УЕФА, один раз — Кубка обладателей кубков. В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял третье место в национальном первенстве.

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