Новый стадион футбольного клуба «Тоттенхэм» не будет готов в срок

Источник: AFP 2018

«Тоттенхэм» начал строительство новой арены в 2015 году. Стадион, получивший название Tottenham Hotspur Stadium, построен на месте старой арены команды «Уайт Харт Лейн», которая эксплуатировалась еще в сезоне-2016/17, после чего «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уэмбли», принадлежащем Футбольной ассоциации Англии.

Первый официальный матч на новой арене был запланирован на 15 сентября, в этот день «Тоттенхэм» проведет домашний матч чемпионата Англии против «Ливерпуля», 27 августа и 1 сентября должны были пройти тестовые мероприятия. Однако проведенные недавно испытания выявили проблемы с системами безопасности.

Таким образом, два домашних матча против «Ливерпуля» и «Кардиффа» (6 октября) «Тоттенхэм» проведет на «Уэмбли». Арена примет вынесенный матч Национальной футбольной лиги (NFL, североамериканская лига по американскому футболу), который также изначально должен был пройти на Tottenham Hotspur Stadium.