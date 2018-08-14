«Катар СК» объявит о подписании контракта с Это’О во вторник на пресс-конференции
ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб «Катар СК» анонсировал
ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб «Катар СК» анонсировал
Катарский клуб станет для 37-летнего камерунского нападающего 13-м в профессиональной карьере.
«Руководство “Катар СК” радо пригласить вас принять участие в
В период с 2011 по 2013 год Это’О выступал в составе «Анжи». За это время форвард провел 55 матчей, отметившись 25 голами. Последним клубом камерунца был турецкий «Коньяспор». Также Это’О играл за «Реал», «Леганес», «Эспаньол», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию» и «Антальяспор».