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08:04 (мск), источник: ТАСС

«Катар СК» объявит о подписании контракта с Это’О во вторник на пресс-конференции

ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб «Катар СК» анонсировал пресс-конференцию, на которой в качестве новичка будет представлен бывший футболист махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О, мероприятие состоится во вторник вечером. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Катарский клуб станет для 37-летнего камерунского нападающего 13-м в профессиональной карьере.

«Руководство “Катар СК” радо пригласить вас принять участие в пресс-конференции, на которой будет представлена международная звезда Самюэль Это’О. Мероприятие пройдет во вторник в 20:00 (по московскому времени — прим. ТАСС) в штаб-квартире клуба», — говорится в сообщении.

В период с 2011 по 2013 год Это’О выступал в составе «Анжи». За это время форвард провел 55 матчей, отметившись 25 голами. Последним клубом камерунца был турецкий «Коньяспор». Также Это’О играл за «Реал», «Леганес», «Эспаньол», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию» и «Антальяспор».

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