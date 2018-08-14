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08:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» решила увести у МЮ чемпиона мира по отработанной схеме

Каталонская «Барселона» намерена купить полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб собирается применить тот же способ, которым купил Филипе Коутинью у «Ливерпуля». Руководство «Барселоны» понимает, что «Юнайтед» не отпустит Погба во время летнего трансферного окна (в Англии оно уже закрылось на вход), однако «сине-гранатовые» предпримут попытку купить его зимой или следующим летом, вернувшись с улучшенным предложением.

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Первоначальное предложение «Барселоны» по Погба — 50 миллионов евро плюс аренда Йерри Мины и Андре Гомиша с правом выкупа — «Юнайтед» отклонил.

Отмечается, что «Барселона» будет следить за тем, как развиваются отношения между Погба и тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что француз недоволен критикой в свой адрес со стороны специалиста. Португалец был недоволен тем, что Погба отказался сократить свой отпуск ради возвращения в команду после чемпионата мира.

Коутинью перешел в «Барселону» в январе за 120 миллионов евро. Полузащитник был близок к трансферу летом 2017-го, однако «Ливерпуль» сорвал все переговоры. В итоге они были возобновлены зимой и окончились успешно.

В прошлом сезоне Погба провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах. В составе сборной Франции полузащитник стал чемпионом мира, забив один из четырех голов в ворота хорватов (4:2) в финале мундиаля-2018.

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