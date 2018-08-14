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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Участник чемпионата мира-2018 из «Астаны» и его жена рассказали о своей жизни в Казахстане

Защитник «Астаны» и сборной Сербии Антонио Рукавина и его жена Драгана дали интервью гламурному журналу Story, в котором рассказали о своей жизни в Казахстане.

Источник: РИА "Новости"

Этим летом Рукавина провел два матча на чемпионате мира-2018 в России. В «Астану» серб перешел в начале июля из «Вильярреала» из Ла Лиги. Также в его карьере были испанский «Вальядолид», немецкие «Мюнхен 1860» и «Боруссия» из Дортмунда, а на родине он играл за «Партизан» и родную «Бежанию».

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В КПЛ 34-летний Рукавина пока не дебютировал, но зато он отыграл без замен все пять матчей «Астаны» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Наша семья жила в Испании последние шесть лет. Сначала я играл за «Вальядолид», а потом провел четыре сезона в «Вильярреале». В этой стране меня встретили очень хорошо — и партнеры по командам, и тренеры, и президенты клубов. Это были самые прекрасные годы в карьере. Я очень рад, что мне дали возможность играть в футбол на высоком уровне в такой стране, но теперь пришло время для нового вызова.

«Астана» — большой клуб. Я хочу впервые в карьере сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Считаю, что клубу по плечу все задачи, которые стоят перед ним на внутренней и международной арене. Я знал об этой команде и раньше, потому что играл против нее с «Вильярреалом». После предложения от «Астаны» наши переговоры длились всего несколько часов.

Жена всегда поддерживала меня в моей работе. Я очень благодарен ей, потому что карьера без тыла в виде семьи не имеет смысла, — сказал Рукавина.

Сейчас семья Рукавины находится в Казахстане, но с началом учебного года детям и жене, возможно, придется вернуться в Сербию.

«Когда ты замужем за спортсменом, ты всегда готова к частой смене дома, — говорит Драгана Рукавина. — Тони всегда поддерживает меня во всем, а я никогда не лезу в его спортивные дела. Мне было нелегко покинуть Испанию, потому что мы провели там прекрасное время, а дети привыкли к этой стране. Наш семилетний сын Андрей три года готовился к школе в Испании и теперь должен пойти в первый класс, а дочка Лина больше года посещала садик.

Кроме того, Андрей в Испании посещал секцию футбола. Он хочет продолжать занятия. Теперь нам нужно организовывать все в другом месте, и это, конечно, один из первых вопросов, который требует решения.

Если сербы думают, что Казахстан — страна третьего мира, но они заблуждаются. Астана — прекрасный и современный город, соответствующий XXI веку, где есть все условия для жизни.

Главное для нас — это дети. Андрей ходил в международную школу, и сейчас мы ищем, где он смог бы продолжить обучение. Надеемся найти школу в Астане, потому что мы не хотим быть далеко от Тони. В этом вопросе не все зависит от нас. Скоро мы примем решение. И даже если мне с детьми придется с уехать в Белград, мы постараемся чаще приезжать в Казахстан.

Нам понравилось жить в Испании, тем более мы поселились там у самого моря. Мы не говорим этой стране «до свидания», потому что хотим там купить недвижимость и приезжать как можно чаще. После окончания карьеры мужа мы вернемся в Белград, а Испания станет нашим вторым домом.

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