ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум полузащитнику команды Адриену Рабьо за отказ продлевать контракт.
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум полузащитнику команды Адриену Рабьо за отказ продлевать контракт.
23-летний француз отказался продлить соглашение, так как его не устроили условия, которые предложило руководство парижан. Действующий контракт игрока истекает летом 2019 года.
По информации L’Equipe, спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике намерен надавить на футболиста. Энрике ранее заявлял, что к игрокам, у которых заканчивается контракт, он может применять экстремальные методы. Один из таких вариантов: Рабьо останется вне заявки главной команды до конца сезона.
Рабьо выступает за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате Франции, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.
Как сообщает ESPN FC, Рабьо попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», которая неоднократно пыталась заполучить француза. По данным L`Equipe, сам игрок следующим летом собирается перебраться в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.