ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт

Источник: AP 2018

23-летний француз отказался продлить соглашение, так как его не устроили условия, которые предложило руководство парижан. Действующий контракт игрока истекает летом 2019 года.

По информации L’Equipe, спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике намерен надавить на футболиста. Энрике ранее заявлял, что к игрокам, у которых заканчивается контракт, он может применять экстремальные методы. Один из таких вариантов: Рабьо останется вне заявки главной команды до конца сезона.

Рабьо выступает за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате Франции, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.