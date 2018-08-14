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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» поставил ультиматум полузащитнику команды Адриену Рабьо за отказ продлевать контракт.

Источник: AP 2018

23-летний француз отказался продлить соглашение, так как его не устроили условия, которые предложило руководство парижан. Действующий контракт игрока истекает летом 2019 года.

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По информации L’Equipe, спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике намерен надавить на футболиста. Энрике ранее заявлял, что к игрокам, у которых заканчивается контракт, он может применять экстремальные методы. Один из таких вариантов: Рабьо останется вне заявки главной команды до конца сезона.

Рабьо выступает за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате Франции, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

Как сообщает ESPN FC, Рабьо попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», которая неоднократно пыталась заполучить француза. По данным L`Equipe, сам игрок следующим летом собирается перебраться в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.

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