«Манчестер Юнайтед» предложит Де Хеа 5-летний контракт на сумму $ 50 млн

Уже не раз сообщалось об интересе «Реала» к Де Хеа. Наиболее близки к приобретению испанца «сливочные» были в 2015 году. Спекуляции вокруг возможного трансфера не прекращались до тех пор, пока этим летом мадридцы не приобрели у «Челси» Тибо Куртуа. Таким образом, вратарская позиция в «Королевском клубе» укреплена, что позволит «МЮ» иметь больше шансов на продление контракта с Де Хеа. По данным СМИ, английский клуб предложит испанцу 5-летний контракт на общую сумму около $ 50 млн.