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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложит Де Хеа 5-летний контракт на сумму $ 50 млн

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время провести переговоры с испанским голкипером Давидом де Хеа о продлении контракта, сообщает BBC.

Источник: Reuters

Действующее соглашение 27-летнего испанца с манкунианцами истекает летом 2019 года. Отмечается, что у «МЮ» есть опция продления контракта на 12 месяцев.

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Однако «красные дьяволы» надеются сразу заключить новое соглашение с голкипером.

Уже не раз сообщалось об интересе «Реала» к Де Хеа. Наиболее близки к приобретению испанца «сливочные» были в 2015 году. Спекуляции вокруг возможного трансфера не прекращались до тех пор, пока этим летом мадридцы не приобрели у «Челси» Тибо Куртуа. Таким образом, вратарская позиция в «Королевском клубе» укреплена, что позволит «МЮ» иметь больше шансов на продление контракта с Де Хеа. По данным СМИ, английский клуб предложит испанцу 5-летний контракт на общую сумму около $ 50 млн.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Атлетико». В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей в чемпионате Англии, из которых 18 отстоял на ноль.

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