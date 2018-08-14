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12:19 (мск), источник: Р-Спорт

Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики ФИФА

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает АП.

Источник: Reuters

Как отмечает агентство, решение убрать коррупцию как нарушение из кодекса этики ФИФА были принято во время секретных встреч футбольных чиновников, на которых пересматривалось содержание кодекса.

При этом в кодекс этики ФИФА введен новый вид нарушения — диффамация (распространение порочащих сведений). Кодекс гласит: «Людям, связанным правоотношениями с кодексом, запрещается делать публичные заявления клеветнического характера в отношении ФИФА или любой персоны, связанной с этим кодексом, в контексте мероприятий ФИФА».

Виновные в клевете в адрес ФИФА могут быть отстранены от любой футбольной деятельности на срок до двух лет, а в случае повторного нарушения в «серьезных случаях» срок отстранения может составить пять лет.

В новой редакции кодекса этики ФИФА взяточничество по-прежнему запрещено, но возможность возбуждения судебных расследований в этом отношении стала меньше. Так, установлено, что лица, подозреваемые во взяточничестве, незаконном присвоении средств и манипуляции с футбольными матчами, не могут быть привлечены к ответственности по прошествии десяти лет с момента нарушения. Ранее срок преследования за данные нарушения не был ограничен.

ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов, на фоне которых пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. Новым главой ФИФА позднее был избран Джанни Инфантино.

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