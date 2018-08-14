Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики ФИФА
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает АП.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает АП.
Как отмечает агентство, решение убрать коррупцию как нарушение из кодекса этики ФИФА были принято во время секретных встреч футбольных чиновников, на которых пересматривалось содержание кодекса.
При этом в кодекс этики ФИФА введен новый вид нарушения — диффамация (распространение порочащих сведений). Кодекс гласит: «Людям, связанным правоотношениями с кодексом, запрещается делать публичные заявления клеветнического характера в отношении ФИФА или любой персоны, связанной с этим кодексом, в контексте мероприятий ФИФА».
В новой редакции кодекса этики ФИФА взяточничество
ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов, на фоне которых пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. Новым главой ФИФА позднее был избран Джанни Инфантино.