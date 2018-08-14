Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стогниенко будет комментировать матчи Серии А на канале «Сила ТВ»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко в своём «твиттере» объявил о начале сотрудничества со спортивным каналом «Сила ТВ», на котором он будет работать на матчах итальянской Серии А.

«Новости (приятные для меня). Как известно, “Сила ТВ” будет показывать в этом году Серию А. Мне предложили комментировать, я с удовольствием согласился. На ближайшие выходные уже были планы, к сожалению, так что дебютирую во втором туре», — написал Стогниенко.

Новый сезон Серии А стартует в субботу, 18 августа, матчем «Кьево» — «Ювентус». Встречи второго тура первенства состоятся 25, 26 и 27 августа. Напомним, действующим чемпионом Италии является туринский «Ювентус». По итогам прошлого сезона «старая синьора» оказалась сильнее «Наполи», опередив его на четыре очка.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели
Лучшая российская велогонщица бежит из России. Она спятила?
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Ливерпуль» оправдывается из-за разговоров Салаха по мобильному
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня
ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт
«Барселона» решила увести у МЮ чемпиона мира по знакомой схеме
МЮ предложит вратарю 5-летний контракт на сумму $ 50 млн
«Зенит» и «Спартак» впереди всех. Рейтинг третьего тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь