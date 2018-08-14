Стогниенко будет комментировать матчи Серии А на канале «Сила ТВ»

«Новости (приятные для меня). Как известно, “Сила ТВ” будет показывать в этом году Серию А. Мне предложили комментировать, я с удовольствием согласился. На ближайшие выходные уже были планы, к сожалению, так что дебютирую во втором туре», — написал Стогниенко.



Новый сезон Серии А стартует в субботу, 18 августа, матчем «Кьево» — «Ювентус». Встречи второго тура первенства состоятся 25, 26 и 27 августа. Напомним, действующим чемпионом Италии является туринский «Ювентус». По итогам прошлого сезона «старая синьора» оказалась сильнее «Наполи», опередив его на четыре очка.