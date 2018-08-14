«Ливерпуль» сдал Салаха полиции. Но все будет хорошо

Источник: AP 2018

Недавно форвард теперь уже «Локомотива» Федор Смолов попал в аварию в центре Краснодара. Разбил в хлам свою BMW M5 First Edition стоимостью 9 миллионов рублей. К счастью, сам футболист в аварии серьезно не пострадал. Как и другие люди.

Что сделал в ответ на это «Краснодар», за который тогда еще выступал Смолов? Вот слова тренера Олега Фоменко: «Я никак не собираюсь поступать, не будем принимать к Федору какие-либо санкции. Если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания, а из-за того, что человек публичный (этому ДТП уделяют много внимания)… Это с каждым может произойти».

В итоге, Смолова лишили прав на целый год. Федор признал вину и должен возместить причиненные убытки. На заседании суда форварда не было — в этот момент он уже находился в Москве, с «Локомотивом».

Так что история завершилась вполне серьезным решением суда и полной поддержкой клуба.

И вот, в Англии произошла похожая ситуация. Ну, как похожая… Лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона, да и лучший игрок АПЛ вообще Мо Салах всего-то пользовался телефоном за рулем. Официально — это запрещено. Реально — так делают почти все люди, не только футболисты и миллионеры. Никто не пострадал, никаких аварий, все спокойно.