«Ливерпуль» сдал Салаха полиции. Но все будет хорошо
Что вообще происходит?!
Что вообще происходит?!
Недавно форвард теперь уже «Локомотива» Федор Смолов попал в аварию в центре Краснодара. Разбил в хлам свою BMW M5 First Edition стоимостью 9 миллионов рублей. К счастью, сам футболист в аварии серьезно не пострадал. Как и другие люди.
Что сделал в ответ на это «Краснодар», за который тогда еще выступал Смолов? Вот слова тренера Олега Фоменко: «Я никак не собираюсь поступать, не будем принимать к Федору
В итоге, Смолова лишили прав на целый год. Федор признал вину и должен возместить причиненные убытки. На заседании суда форварда не было — в этот момент он уже находился в Москве, с «Локомотивом».
Так что история завершилась вполне серьезным решением суда и полной поддержкой клуба.
И вот, в Англии произошла похожая ситуация. Ну, как похожая… Лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона, да и лучший игрок АПЛ вообще Мо Салах
Но «Ливерпуль» не просто осудил египтянина за такое поведение, клуб вообще… обратился в полицию Мерсисайда. Прислав