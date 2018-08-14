Роналдо выписан из больницы на Ибице
Легенда мирового футбола Роналдо выписан из больницы в испанском городе Ибица, информирует EFE со ссылкой на клинику «Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио».
Легенда мирового футбола Роналдо выписан из больницы в испанском городе Ибица, информирует EFE со ссылкой на клинику «Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио».
41-летний бразилец был доставлен в больницу 10 августа с пневмонией. Затем он уже был переведен в частную клинику.
Отмечается, что бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» покинул лечебное учреждение через запасной выход, чтобы избежать контактов с журналистами, которые ждали у центрального входа.