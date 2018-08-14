Милевский может вернуться в брестское «Динамо»

«С Милевским часто общаемся. Я, кстати, не знал, что убрали тренера Алексея Шпилевского. Я два дня назад Артёму звонил. Спросил, как дела, что происходит. Он сказал: “Пока ничего говорить не буду, но, может, вернусь назад”. Дай бог, чтобы он вернулся, потому что в Бресте он показывал хороший футбол, был лидером команды. Сейчас Милевского там не хватает», — цитирует Алиева Sportua.