Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15:25 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОКа

ТАСС, 14 августа. Бывший полузащитник московского ЦСКА швед Понтус Вернблум станет самым высокооплачиваемым футболистом греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на To10.

Шведский футболист будет зарабатывать €1,8 млн в год. Отмечается, что Вернблум прибудет в Салоники 15 августа, когда из Москвы вернутся руководители ПАОКа после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», который пройдет во вторник.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года, в конце прошлого сезона у полузащитника истек срок контракта, и он покинул клуб. 32-летний футболист провел за московскую команду 224 матча, в которых забил 22 мяча. В составе ЦСКА Вернблум трижды становился чемпионом России, один раз — обладателем Кубка России, дважды — Суперкубка России.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» футболиста сборной России
СМИ: Аргентинский футболист попросил «Зенит» продать его
Мяч Роналду номинирован УЕФА на звание лучшего гола сезона
Клубы РПЛ проведут матчи с командами из Катара и Китая
РФ круче всех. 66 медалей на ЧЕ по летним видам спорта
Манджукич объявил об уходе из сборной Хорватии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь