Бывший футболист ЦСКА Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОКа

Шведский футболист будет зарабатывать €1,8 млн в год. Отмечается, что Вернблум прибудет в Салоники 15 августа, когда из Москвы вернутся руководители ПАОКа после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», который пройдет во вторник.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года, в конце прошлого сезона у полузащитника истек срок контракта, и он покинул клуб. 32-летний футболист провел за московскую команду 224 матча, в которых забил 22 мяча. В составе ЦСКА Вернблум трижды становился чемпионом России, один раз — обладателем Кубка России, дважды — Суперкубка России.