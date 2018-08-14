Воспитанник «Барселоны», чемпион мира, вратарь с денежной фамилией. Самые неудачные трансферы «Кайрата»

В летнее трансферное окно алматинский «Кайрат» усилился тремя легионерами: форвардами Эдеринсолой Эсеолой и Мартоном Эппелем, а также защитником Сергеем Политевичем. Заявленные новички заменили покинувших команду норвежца Чуму Анене и уругвайца Уго Сильвейру. Еще раньше из команды ушли израильтянин Гай Ассулин и ивуариец Седрик Гогуа.

Vesti.kz уже составляли список наиболее разочаровавших легионеров «Астаны». На очереди — «Кайрат», который также неоднократно ошибался с иностранными футболистами.

В список не попали легионеры, которые выступали до новой эры «Кайрата» (до прихода нового руководства). Поэтому футболистов вроде Петра Шопова, Артураса Фоменко и Гочгули Гочгулиева в материале нет. Также не включены в список испанские легионеры «Кайрата» — Альберто Эредия, Густаво Соуто и Оскар Гарсия Герреро, игравшие в низших лигах в своей стране и, по сути, не внушавшие оптимизм перед приходом в этот клуб.

Герсон Асеведо

Страна: Чили

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2016, 14 матчей, забил два мяча

Не снискав особых лавров на родине, Асеведо в 22 года отправился в Россию, где и сделал себе определенное имя. Сначала поиграл один год за екатеринбургский «Урал», а затем два — за «Мордовию» из Саранска. Второй приход в «Урал» получился еще более успешным — чилиец стал настоящим лидером клуба и вторым бомбардиром в команде.

Ему предлагали остаться, однако Асеведо, по признанию президента его бывшего клуба, хотел зарабатывать большие деньги. Хорошие условия чилийцу смог предложить «Кайрат», и на тот момент Асеведо стал самым дорогим футболистом в казахстанской премьер-лиге. На деле же оказалось, что выкладываться в полную силу он не хотел и донельзя разочаровал как руководство клуба, так и болельщиков.

Последней каплей стало нарушение трудовой дисциплины во время учебно-тренировочного сбора в Турции. В итоге Асеведо уехал на родину, а сейчас играет в литовской «Судуве» у казахстанского тренера Владимира Чебурина.

Алексей Еременко

Страна: Финляндия/Россия

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2013, 14 матчей

Естественно, самыми звездными легионерами в истории алматинского клуба являются Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук. Выросший в Финляндии Алексей Еременко-младший вполне может поспорить за статус третьего из них.

Карьера у футболиста развивалась бурно — будучи юным игроком, поиграл за юношеские и молодежные клубы России, Греции, Норвегии, Франции, Греции и Финляндии. Настоящий гражданин мира. Будучи уже сформировавшимся футболистом, защищал цвета клубов Италии, Украины и Шотландии. До прихода в «Кайрат» пытался заиграть в казанском «Рубине» у Курбана Бердыева, однако травма крестообразных связок колена поставила крест на его карьере в России.

Пропустив более полугода, сын известного советского футболиста Алексея Еременко приехал в Казахстан. В «Кайрат» его пригласил Владимир Вайсс, с которым он знаком по совместной работе в раменском «Сатурне». Однако было видно, что за время простоя футболист сборной Финляндии заметно сдал и команде помочь не сможет. После «Кайрата» Еременко довольно успешно поиграл в Шотландии и после этого вернулся на родину. В июле этого года был назначен директором юрмальского «Спартака» — чемпиона Латвии.

Уго Сильвейра

Страна: Уругвай

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезон-2018, 15 матчей, четыре гола

Многого ждали уругвайского нападающего, который был одним из ведущих в «Насьонале». Однако футбол в Казахстане и Латинской Америке существенно разнятся. В КПЛ упор делается на силовую игру, и большинство команд против «Астаны» и «Кайрата» основную часть матчей обороняются. Вдобавок Сильвейра абсолютно не говорил по-английски и не понимал, что от него требуют партнеры. Забив всего четыре мяча за первую половину сезона, уругваец был отзаявлен. Заменить бомбардира «Кайрата» Жерара Гоу ему не удалось.

Гай Ассулин

Страна: Израиль

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2018, два матча

Воспитанник испанской «Барселоны» назывался в числе одной из надежд «сине-гранатовых», однако в официальных матчах на поле не выходил. Решив, что он способен на большее, Ассулин переезжает в Англию, в «Манчестер Сити». Но и там своего шанса израильтянин не получил. Поиграв за ряд далеко не топовых клубов Англии и Испании, а также заехав на год в Израиль, Ассулин был приглашен в «Кайрат». Его приход был воспринят экспертами и болельщиками со скепсисом. В итоге общественность была права. Он сыграл только два матча за «Кайрат» — в игре за Суперкубок и в чемпионате. Вскоре Ассулин был отзаявлен и бесславно покинул Алматы.

Хесус Рабаналь

Страна: Перу

Амплуа: защитник

В «Кайрате»: сезон-2013, без матчей

Один из самых странных трансферов в истории алматинского клуба. Фланговый защитник в «Кайрате» запомнился лишь тем, что всегда был задействован в различных промоакциях. Поэтому на матчевых афишах Рабаналь был регулярно, а вот на поле отсутствовал. Владимир Вайсс в этом футболисте особо не нуждался и без колебаний отправлял на мероприятия. В итоге Рабаналь, так ни разу и не сыграв за «Кайрат», покинул команду. В клубе заявили, что перуанец не заиграл лишь из-за тяжелой травмы. Однако после отъезда из Алматы Рабаналь начал стабильно выходить в матчах чемпионата родной страны.

Милош Лачны

Страна: Словакия

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезон-2014, 11 матчей, один гол

На тот момент главный тренер «Кайрата» Владимир Вайсс прекрасно был осведомлен о качествах своего соотечественника. На сборах Милош Лачны стабильно забивал, однако с началом чемпионата у форварда сбился прицел. Забив лишь один гол за основную команду, вскоре Лачны был отзаявлен. Главная причина — тяжелая травма, однако и без нее было ясно, что алматинцам нужен более качественный нападающий.

Пауло Сезар

Страна: Бразилия

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2015, без матчей

Бразильский центральный полузащитник в «Кайрат» переходил на замену травмированному Ибрахиму Моро на правах аренды. Контракт с игроком, принадлежащим «Коринтиансу», был рассчитан на 11 месяцев, однако уже скоро договор был расторгнут. Так ни разу за основную команду молодой бразилец и не сыграл.

Сержиньо

Страна: Бразилия

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2015, 14 матчей, три гола

Техничный бразильский футболист имел все необходимые качества для того, чтобы заиграть в «Кайрате». Выходя на поле преимущественно во втором тайме, Сержиньо пытался обострять игру впереди и иногда даже забивал. Правда, два из трех своих голов провел с пенальти. Свой трехлетний контракт он в итоге полностью не отработал. Бразилец заскучал в Казахстане и вскоре вернулся на родину. В настоящее время Сержиньо играет в Японии.

Деян Христов

Страна: Болгария

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезон-2011, 20 матчей, два гола

Немало забивавший на родине кандидат в сборную Болгарии приехал в «Кайрат» перед началом сезона-2011. Несмотря на то, что Деян частенько выходил в стартовом составе, голы он забивал редко. Поэтому алматинцы без сожаления расстались с ним в конце сезона. В настоящее время выступает в Болгарии, где практически каждый сезон меняет команды.

Седрик Гогуа

Страна: Кот-д’Ивуар

Амплуа: защитник

В «Кайрате»: сезон-2018, один матч

Агент футболиста Дмитрий Селюк, комментируя приход Гогуа в команду, заявил о том, что новичок станет открытием КПЛ. Россиянин назвал своего подопечного более высококлассным защитником, нежели покинувшие «Кайрат» Маркович и Арсо. Одного матча в майке основной команды «Кайрата» оказалось достаточно, чтобы понять истинный уровень ивуарийца. Футболисты «Астаны» в матче за Суперкубок делали с ним что хотели. Проведший вторую половину сезона-2017 за молодежную команду «Кайрата» в первой лиге Гогуа вскоре был отзаявлен из основы. Кстати, в начале прошлого сезона защитник даже успел подписать предварительный контракт с «Актобе».

Даниэль Аддо

Страна: Гана

Амплуа: защитник

В «Кайрате»: сезон-2013, 20 матчей

Принадлежавший на тот момент украинской «Заре» ганский защитник в рамках арендного соглашения переходил в «Кайрат». Было видно, что футболист в целом качественный, к тому же способен закрыть три позиции в обороне и сыграть в центре полузащиты. Однако Аддо не до конца выкладывался во многих матчах, в результате чего алматинцы не стали подписывать с ним полноценное соглашение.

В последнее время чемпион мира среди молодежи и некогда кандидат в сборную Ганы выступал в Индии и на родине за «Ашанти Голд».

Йосси Шекель

Страна: Израиль

Амплуа: вратарь

В «Кайрате»: сезон-2011, четыре матча, четыре пропущенных мяча

В «Кайрат» израильского вратаря с денежной фамилией (шекель — денежная единица Израиля) пригласил англичанин Джон Грегори, хорошо знающий его по совместной работе в «Ашдоде». Возрастной конкурент Шекеля Даниил Рихард тем не менее свое место в воротах не уступил. Израильтянин вышел на поле лишь четырежды, пропустив столько же мячей. Ни сам Шекель, ни «Кайрат» по окончании сезона не горели желанием продолжить сотрудничество. Несколько лет назад голкипер завершил игровую карьеру, не имея вариантов трудоустройства на родине.

Чума Анене

Страна: Норвегия

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезоны 2017−2018, 33 матча, восемь голов

Веселый, общительный норвежец нигерийского происхождения пусть не сразу, но полюбился алматинским болельщикам. Правда, одной доброжелательности и общительности вне поля мало для того, чтобы полностью устраивать тренерский штаб и руководство клуба.

За полтора года в Казахстане Чума так и не стал основным форвардом «Кайрата». Пришедший вместо Кахабера Цхададзе испанец Карлос Алос стабильно выпускал его на замену, отмечая постоянную нацеленность на ворота норвежца. Однако забивать голы, как Жерар Гоу, Анене не научился и, получив травму весной, был отзаявлен в летнее трансферное окно. В настоящее время форвард находится без команды.

Леандре Тавамба

Страна: Камерун

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезон-2016, 26 матчей, пять голов

Один их тех редких примеров, когда казахстанский чемпионат является трамплином для будущих свершений. Правда, себе в актив период выступлений за «Кайрат» Тавамба занести не может. Он редко выходил в стартовом составе и забивал очень мало.

После отъезда в сербский «Партизан» стало ясно, что камерунец достаточно высококлассный форвард, который тащил свою новую команду в еврокубках. Это помогло дебютировать в сборной Камеруна, где традиционно очень высокий уровень конкуренции. Однако с национальной командой Тавамбе похоже скоро придется распрощаться. Вряд ли камерунцы будут его вызывать из Саудовской Аравии, куда недавно перебрался нападающий.

Владимир Байрамов

Страна: Туркменистан

Амплуа: нападающий

В «Кайрате»: сезон-2011, 12 матчей, один гол

Поделивший звание лучшего бомбардира чемпионата 2009 года с Муратом Тлешевым туркменский форвард из «Тобола» в очередной раз уехал в Россию. Однако экс-форвард казанского «Рубина», вернувшись в 2011 году, но уже в «Кайрат», перестал забивать. Всего один гол в 12 матчах — это не то, на что рассчитывали алматинские болельщики, с воодушевлением встречавшие его во время подписания контракта. После «Кайрата» Байрамов уехал в Туркменистан и там тихо-мирно завершил свою карьеру.

Ибрахим Моро

Страна: Гана

Амплуа: полузащитник

В «Кайрате»: сезон-2015, без матчей