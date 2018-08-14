Усманов заявил, что продолжит инвестирование в футбол после продажи акций «Арсенала»

На прошлой неделе американский предприниматель Стэн Кронке сумел достичь договоренности с Усмановым о приобретении 30-процентной доли английского футбольного клуба «Арсенал». Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «Арсенала», а общая стоимость клуба по итогам данной сделки оценивается в 1,8 млрд фунтов.

По словам российского бизнесмена, он получает много предложений от клубов и рассматривает возможные варианты. Намерение Усманова оставаться в футболе будет представлять интерес для владельцев «Эвертона», контрольный пакет акций которого принадлежит Фархаду Мошири — долгосрочному деловому партнеру россиянина. По словам Усманова, он не исключает значительных инвестиций в клуб.

«Мы дружим с Фархадом Мошири. Если ему нужна поддержка, я рад помочь», — сказал Усманов.

Но интерес Усманова не ограничивается чемпионатом Англии. Он сказал, что является поклонником нескольких клубов в Европе, в том числе чемпиона Германии «Баварии» и итальянских «Милана» и «Ромы». «Если будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошими потенциальными доходами, я бы рассмотрел сделку», — сказал Усманов.