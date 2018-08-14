«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» футболиста сборной России Черышева

Черышев выступает за «Вильярреал» с 2016 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча в различных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Также он выступал за испанский «Реал» (2009−2016), который отдавал его в аренду в «Севилью» (2013−2014), «Вильярреал» (2014−2015) и «Валенсию» (2016). За валенсийский клуб он провел семь игр, отметившись тремя голами.