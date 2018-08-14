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16:26 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» футболиста сборной России Черышева

ТАСС, 14 августа. Испанский футбольный клуб «Валенсия» арендовал полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

Черышев выступает за «Вильярреал» с 2016 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча в различных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Также он выступал за испанский «Реал» (2009−2016), который отдавал его в аренду в «Севилью» (2013−2014), «Вильярреал» (2014−2015) и «Валенсию» (2016). За валенсийский клуб он провел семь игр, отметившись тремя голами.

На завершившимся 15 июля чемпионате мира полузащитник сыграл пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире. Российская команда дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира — хорватам. Всего в составе сборной на его счету 16 игр и четыре гола.

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