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17:38 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА пригрозила ассоциациям Нигерии и Ганы дисквалификациями

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила дисквалификациями Футбольной федерации Нигерии (NFF) и Футбольной ассоциации Ганы (GFA) в связи с вмешательством властей в дела спортивных организаций, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Бюро совета ФИФА постановило, что, если к 20 августу офисы NFF не возвратят исполнительному комитету организации во главе с президентом Амажу Пинником, то нигерийская ассоциация будет дисквалифицирована. В таком случае отстранение будет отменено только после того, как NFF под руководством Пинника и генерального секретаря Мохаммеда Сануси подтвердит, что восстановила контроль над организацией и её офисами.

Отмечается, что если дисквалификация на NFF будет наложена, женская сборная Нигерии в исключительном порядке продолжит свое участие в чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в настоящее время во Франции.

Бюро совета ФИФА также считает, что петиция о начале процесса ликвидации GFA, предложенная генпрокурором Ганы высшему суду страны, представляет собой попытку влияния на работу организации, что является нарушением устава Международной федерации футбола. Поэтому бюро ФИФА постановило, что петиция о начале процесса ликвидации GFA не будет отозвано в период до 27 августа, ганская ассоциация будет немедленно дисквалифицирована. Отстранение будет снято после того, как отзовут петицию, и ФИФА получит письменное доказательство этого.

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