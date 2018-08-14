ФИФА пригрозила ассоциациям Нигерии и Ганы дисквалификациями

Бюро совета ФИФА постановило, что, если к 20 августу офисы NFF не возвратят исполнительному комитету организации во главе с президентом Амажу Пинником, то нигерийская ассоциация будет дисквалифицирована. В таком случае отстранение будет отменено только после того, как NFF под руководством Пинника и генерального секретаря Мохаммеда Сануси подтвердит, что восстановила контроль над организацией и её офисами.

Отмечается, что если дисквалификация на NFF будет наложена, женская сборная Нигерии в исключительном порядке продолжит свое участие в чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в настоящее время во Франции.