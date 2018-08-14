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17:47 (мск), источник: Sport24

«Летучая мышь возвращается домой». Черышев — снова в «Валенсии»

Один из лучших игроков сборной России на ЧМ вернулся в почти родной клуб.

О Денисе Черышеве в России все узнали как «о нашем парне в мадридском «Реале». Крутейший статус, в составе с которым идет повышенное внимание. Черышев дорос до основы «Реала», играл в Примере, иногда даже забивал, но выиграть конкуренцию у Криштиану и Бэйла — миссия невыполнимая.

Так что Черышев выбрал классический для игрока Мадрида, не ставшего «галактикос», сюжет. Искать себя в других, хороших, но не топовых клубах Примеры. «Севилья» — «Вильярреал» — «Валенсия» — снова «Вильярреал». Путь Дениса, испорченный травмами, но все равно местами яркий. Особенно хорош Черышев был в «Вильярреале» — собственно, именно с этим клубом два года назад россиянин подписал полноценный контракт. Сразу на пять лет.

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В 90 матчах за «желтую подводную лодку» атакующий полузащитник забил 11 голов и собрал коллекцию из 15 ассистов. Но теперь это в прошлом. Потому что сегодня Черышев снова вернулся в «Валенсию». Клуб креативно подошел к анонсированию камбэка Дениса. Опубликовав твит на русском языке. Кстати, речь снова об аренде — до конца сезона.

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Черышев — третий сильный атакующий игрок, которого завербовала «Валенсия» этим летом. До этого «летучими мышами» (впервые в жизни) стали форварды Кевин Гамейро и Миши Батшуайи. Француз пришел из «Атлетико» за 16 миллионов, бельгиец взят в аренду у «Челси» за 3 миллиона. Прошлый сезон Миши отыграл в дортмундской «Боруссии».

Что успел сделать Денис Черышев за последние два месяца:

  • Попал в состав сборной России на ЧМ-2018. Денис был единственным легионером в нашей национальной команде, кто вышел на поле на турнире. Вторым был голкипер Владимир Габулов из бельгийского «Брюгге», но он не сыграл ни секунды.
  • Отлично выступил на ЧМ: дошел с Россией до четвертьфинала, забил четыре гола (два Саудовской Аравии, по одному Египту и Хорватии), дважды признавался лучшим игроком матча. Плюс реализовал четвертый послематчевый пенальти против Испании. Удар Черышева был последним для России — после него Акинфеев отбил 11-метровый Аспаса, и мы прошли испанцев.
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  • Обзавелся фотографиями с L’One и Викторией Лопыревой. Именно они вручали Черышеву трофей Man of the match после игр с Саудовской Аравией и Египтом соответственно.
  • Стал любимцем Ольги Бузовой. Бывшая жена Дмитрия Тарасова написала в инстаграме, что «согласна выйти замуж» за Дениса.
  • Получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Вместе с остальными игроками и тренерским штабом сборной. Награду презентовал лично президент страны Владимир Путин.
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  • Перешел на правых аренды в «Валенсию».
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