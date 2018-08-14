«Летучая мышь возвращается домой». Черышев — снова в «Валенсии»
Один из лучших игроков сборной России на ЧМ вернулся в почти родной клуб.
Один из лучших игроков сборной России на ЧМ вернулся в почти родной клуб.
О Денисе Черышеве в России все узнали как «о нашем парне в мадридском «Реале». Крутейший статус, в составе с которым идет повышенное внимание. Черышев дорос до основы «Реала», играл в Примере, иногда даже забивал, но выиграть конкуренцию у Криштиану и Бэйла — миссия невыполнимая.
Так что Черышев выбрал классический для игрока Мадрида, не ставшего «галактикос», сюжет. Искать себя в других, хороших, но не топовых клубах Примеры. «Севилья» — «Вильярреал» — «Валенсия» — снова «Вильярреал». Путь Дениса, испорченный травмами, но все равно местами яркий. Особенно хорош Черышев был в «Вильярреале» — собственно, именно с этим клубом два года назад россиянин подписал полноценный контракт. Сразу на пять лет.
В 90 матчах за «желтую подводную лодку» атакующий полузащитник забил 11 голов и собрал коллекцию из 15 ассистов. Но теперь это в прошлом. Потому что сегодня Черышев снова вернулся в «Валенсию». Клуб креативно подошел к анонсированию камбэка Дениса. Опубликовав твит на русском языке. Кстати, речь снова об аренде — до конца сезона.
Черышев — третий сильный атакующий игрок, которого завербовала «Валенсия» этим летом. До этого «летучими мышами» (впервые в жизни) стали форварды Кевин Гамейро и Миши Батшуайи. Француз пришел из «Атлетико» за 16 миллионов, бельгиец взят в аренду у «Челси» за 3 миллиона. Прошлый сезон Миши отыграл в дортмундской «Боруссии».