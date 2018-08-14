«Летучая мышь возвращается домой». Черышев — снова в «Валенсии»

О Денисе Черышеве в России все узнали как «о нашем парне в мадридском «Реале». Крутейший статус, в составе с которым идет повышенное внимание. Черышев дорос до основы «Реала», играл в Примере, иногда даже забивал, но выиграть конкуренцию у Криштиану и Бэйла — миссия невыполнимая.

Так что Черышев выбрал классический для игрока Мадрида, не ставшего «галактикос», сюжет. Искать себя в других, хороших, но не топовых клубах Примеры. «Севилья» — «Вильярреал» — «Валенсия» — снова «Вильярреал». Путь Дениса, испорченный травмами, но все равно местами яркий. Особенно хорош Черышев был в «Вильярреале» — собственно, именно с этим клубом два года назад россиянин подписал полноценный контракт. Сразу на пять лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNOpeOGBbtP/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNOpeOGBbtP/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nos queda un partido y daremos todo por estar en la siguiente fase. Gracias por las palabras de apoyo. Sólo ha sido un susto, pero estoy fenomenal. ?⚽️ #Endavant Осталась ещё одна игра в Лиге Европы и мы будем биться до конца. Спасибо за вашу поддержку. Глаз в порядке, просто сильный ушиб ?⚽️? идём дальше!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cheryshev90/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Cheryshev</a> (@cheryshev90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-25T09:56:08+00:00">25 Ноя 2016 в 1:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 90 матчах за «желтую подводную лодку» атакующий полузащитник забил 11 голов и собрал коллекцию из 15 ассистов. Но теперь это в прошлом. Потому что сегодня Черышев снова вернулся в «Валенсию». Клуб креативно подошел к анонсированию камбэка Дениса. Опубликовав твит на русском языке. Кстати, речь снова об аренде — до конца сезона.

Черышев — третий сильный атакующий игрок, которого завербовала «Валенсия» этим летом. До этого «летучими мышами» (впервые в жизни) стали форварды Кевин Гамейро и Миши Батшуайи. Француз пришел из «Атлетико» за 16 миллионов, бельгиец взят в аренду у «Челси» за 3 миллиона. Прошлый сезон Миши отыграл в дортмундской «Боруссии».

Что успел сделать Денис Черышев за последние два месяца:

Попал в состав сборной России на ЧМ-2018. Денис был единственным легионером в нашей национальной команде, кто вышел на поле на турнире. Вторым был голкипер Владимир Габулов из бельгийского «Брюгге», но он не сыграл ни секунды.

Отлично выступил на ЧМ: дошел с Россией до четвертьфинала, забил четыре гола (два Саудовской Аравии, по одному Египту и Хорватии), дважды признавался лучшим игроком матча. Плюс реализовал четвертый послематчевый пенальти против Испании. Удар Черышева был последним для России — после него Акинфеев отбил 11-метровый Аспаса, и мы прошли испанцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk92-z3hvU5/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk92-z3hvU5/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18). Спасибо страна за такой праздник. Вы нас поддерживали до конца и мы вас любим! Теперь только вперёд! С Богом! ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cheryshev90/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Cheryshev</a> (@cheryshev90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-08T10:00:32+00:00">8 Июл 2018 в 3:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обзавелся фотографиями с L’One и Викторией Лопыревой. Именно они вручали Черышеву трофей Man of the match после игр с Саудовской Аравией и Египтом соответственно.

Стал любимцем Ольги Бузовой. Бывшая жена Дмитрия Тарасова написала в инстаграме, что «согласна выйти замуж» за Дениса.

Получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Вместе с остальными игроками и тренерским штабом сборной. Награду презентовал лично президент страны Владимир Путин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyRymeBl4L/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.462962962962965% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyRymeBl4L/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cheryshev90/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Cheryshev</a> (@cheryshev90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T18:35:19+00:00">28 Июл 2018 в 11:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.