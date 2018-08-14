Бывший футболист «Рубина» и «Барселоны» Сонг перешел в швейцарский «Сьон»

Сонг расторг контракт с казанским клубом прошлой зимой из-за финансовых проблем. Камерунец заявлял, что требовал от «Рубина» выплату долга в €9 млн. Клуб, в свою очередь, опровергал эту информацию, сообщая, что с игроком действительно ведутся судебные разбирательства из-за компенсации за односторонний разрыв контракта.