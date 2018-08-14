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19:11 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Рубина» и «Барселоны» Сонг перешел в швейцарский «Сьон»

ТАСС, 14 августа. Бывший футболист казанского «Рубина», лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Алекс Сонг стал игроком «Сьона». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу швейцарского клуба.

Соглашение 30-летнего камерунского полузащитника рассчитано на два года.

Сонг расторг контракт с казанским клубом прошлой зимой из-за финансовых проблем. Камерунец заявлял, что требовал от «Рубина» выплату долга в €9 млн. Клуб, в свою очередь, опровергал эту информацию, сообщая, что с игроком действительно ведутся судебные разбирательства из-за компенсации за односторонний разрыв контракта.

Алекс Сонг перешел в «Рубин» в 2016 году и отыграл за клуб из Татарстана 24 матча, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами.

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