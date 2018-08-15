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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь «Кальяри» рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе

Бывший вратарь «Кальяри» Давиде Капелло рассказал, что был на мосту в городе Генуя во время его обрушения.

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фотографий

Напомним, обрушение произошло днём 14 августа. Пролёт автострады, длина которого составляет около 70 метров, обвалился. Все автомобили, которые находились на мосту, упали. На данный момент сообщается о 30 погибших.

«Это чудо, что я остался жив. Я ехал в Геную и был на том мосту. Сначала я услышал шум, а потом всё рухнуло.

Моя машина упала на 30 метров вниз и застряла между колоннами и щебнем. Это невероятно, но у меня нет ни одной царапины.

Я часто бывал на этом мосту, он — один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога разваливалась прямо на моих глазах, это был невероятный шок. Не представляю, как мою машину не раздавило", — приводит слова экс-голкипера Football Italia.

Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 35 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
Кальяри
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