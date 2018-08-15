Экс-вратарь «Кальяри» рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе

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Напомним, обрушение произошло днём 14 августа. Пролёт автострады, длина которого составляет около 70 метров, обвалился. Все автомобили, которые находились на мосту, упали. На данный момент сообщается о 30 погибших.

«Это чудо, что я остался жив. Я ехал в Геную и был на том мосту. Сначала я услышал шум, а потом всё рухнуло.

Моя машина упала на 30 метров вниз и застряла между колоннами и щебнем. Это невероятно, но у меня нет ни одной царапины.