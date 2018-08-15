Экс-вратарь «Кальяри» рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе
Бывший вратарь «Кальяри» Давиде Капелло рассказал, что был на мосту в городе Генуя во время его обрушения.
Бывший вратарь «Кальяри» Давиде Капелло рассказал, что был на мосту в городе Генуя во время его обрушения.
Напомним, обрушение произошло днём 14 августа. Пролёт автострады, длина которого составляет около 70 метров, обвалился. Все автомобили, которые находились на мосту, упали. На данный момент сообщается о 30 погибших.
«Это чудо, что я остался жив. Я ехал в Геную и был на том мосту. Сначала я услышал шум, а потом всё рухнуло.
Моя машина упала на 30 метров вниз и застряла между колоннами и щебнем. Это невероятно, но у меня нет ни одной царапины.
Я часто бывал на этом мосту, он — один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога разваливалась прямо на моих глазах, это был невероятный шок. Не представляю, как мою машину не раздавило", — приводит слова