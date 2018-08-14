«Милан» отказался от варианта с Промесом из-за высокой стоимости игрока

Источник: РИА "Новости"

Голландский футболист был приоритетной трансферной целью россонери, однако его высокая стоимость и сжатые сроки заставили клуб переключиться на другие варианты. «Спартак» якобы требовал за Квинси не менее € 25 млн.

Ранее сообщалось, что «Милан» может попытаться взять Промеса в аренду с опцией выкупа через год. Итальянскому клубу требуется усиление атаки, несмотря на переход в команду форварда Гонсало Игуаина из туринского «Ювентуса».