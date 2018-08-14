«Рома» объявила о приобретении Н’Зонзи за € 26 млн

Н’Зонзи подписал с «Ромой» контракт сроком на 4 года и будет выступать под номером «42».

Ранее сообщалось, что, помимо римлян, в услугах французского хавбека заинтересованы «Барселона» и «Арсенал». В СМИ появлялась информация, что на Н’Зонзи претендуют также «Пари Сен-Жермен» и «Монако».