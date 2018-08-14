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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» объявила о приобретении Н’Зонзи за € 26 млн

«Рома» на официальном сайте объявила о переходе из «Севильи» полузащитника Стивена Н’Зонзи. Римский клуб приобрёл французского футболиста за € 26,65 млн, ещё € 4 млн предусмотрены в виде бонусов.

Н’Зонзи подписал с «Ромой» контракт сроком на 4 года и будет выступать под номером «42».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что, помимо римлян, в услугах французского хавбека заинтересованы «Барселона» и «Арсенал». В СМИ появлялась информация, что на Н’Зонзи претендуют также «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

В прошлом сезоне 29-летний полузащитник провёл 27 матчей в испанской Примере, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. На чемпионате мира—2018 Н’Зонзи в составе сборной Франции завоевал золотые медали.

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