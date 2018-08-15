СМИ: Зидан хочет работать в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — приоритетный вариант

При этом уточняется, что приоритетным местом продолжения карьеры Зидан считает «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент тренирует португалец Жозе Моуринью. Португалец находится под большим давлением после неудачной попытки выиграть Премьер-лигу в прошлом сезоне и уже выражал недовольство трансферной политикой клуба этим летом.



Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. За два с половиной года под руководством француза «сливочные» завоевали девять трофеев, среди которых чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, а также два Суперкубка УЕФА и клубных чемпионата мира.