СМИ: Зидан хочет работать в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — приоритетный вариант
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить новую команду после непродолжительного отдыха, сообщает L’Equipe.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить новую команду после непродолжительного отдыха, сообщает L’Equipe.
По информации издания, французский специалист хочет попробовать свои силы в английской
При этом уточняется, что приоритетным местом продолжения карьеры Зидан считает «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент тренирует португалец Жозе Моуринью. Португалец находится под большим давлением после неудачной попытки выиграть
Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. За два с половиной года под руководством француза «сливочные» завоевали девять трофеев, среди которых чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, а также два Суперкубка УЕФА и клубных чемпионата мира.