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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Зидан хочет работать в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — приоритетный вариант

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить новую команду после непродолжительного отдыха, сообщает L’Equipe.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, французский специалист хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

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При этом уточняется, что приоритетным местом продолжения карьеры Зидан считает «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент тренирует португалец Жозе Моуринью. Португалец находится под большим давлением после неудачной попытки выиграть Премьер-лигу в прошлом сезоне и уже выражал недовольство трансферной политикой клуба этим летом.

Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. За два с половиной года под руководством француза «сливочные» завоевали девять трофеев, среди которых чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, а также два Суперкубка УЕФА и клубных чемпионата мира.

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