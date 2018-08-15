Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 миллионов
Мадридский «Реал» готов отпустить полузащитника команды Луку Модрича, но только после того, как купит ему замену. Об этом пишет Eurosport.
Мадридский «Реал» готов отпустить полузащитника команды Луку Модрича, но только после того, как купит ему замену. Об этом пишет Eurosport.
Главным претендентом на футболиста сборной Хорватии считается миланский «Интер». Ранее сам Модрич изъявил желание покинуть Мадрид и перейти в другой клуб.
Агент хорвата Владо Лемич рассчитывает на сделку с «Интером», несмотря на включение игрока в заявку «Реала» на Суперкубок УЕФА с мадридским «Атлетико» (игра пройдет в ночь с 15 на 16 августа). Отмечается, что представитель футболиста давит на руководство мадридцев, чтобы они продали Модрича в «Интер». Агент намерен поговорить с боссами «Реала» после игры за Суперкубок.
В качестве замены Модричу «Реал» рассматривает полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Однако «шпоры» не горят желанием расставаться с 26-летним датчанином, поскольку не смогут найти ему замену — трансферный рынок в Англии уже закрыт на вход, требуя за него 200 миллионов евро.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, куда он перешел из «Тоттенхэма». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за шесть сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.
На чемпионате мира-2018, прошедшем в России, сборная Хорватии дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4. Модрич был признан лучшим игроком турнира. Он получил приз «Золотой мяч», забив два мяча в семи играх мундиаля.
Эриксен в сезоне-2017/2018 провел за «Тоттенхэм» 47 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Датчанин четырежды признавался лучшим футболистом своей страны.
Добавим, что летом из «Реала» в Италию перебрался Криштиану Роналду. Португалец подписал четырехлетний контракт с туринским «Ювентусом» с зарплатой 30 миллионов евро в год.