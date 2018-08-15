Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 миллионов

Источник: РИА "Новости"

Главным претендентом на футболиста сборной Хорватии считается миланский «Интер». Ранее сам Модрич изъявил желание покинуть Мадрид и перейти в другой клуб.

Агент хорвата Владо Лемич рассчитывает на сделку с «Интером», несмотря на включение игрока в заявку «Реала» на Суперкубок УЕФА с мадридским «Атлетико» (игра пройдет в ночь с 15 на 16 августа). Отмечается, что представитель футболиста давит на руководство мадридцев, чтобы они продали Модрича в «Интер». Агент намерен поговорить с боссами «Реала» после игры за Суперкубок.

В качестве замены Модричу «Реал» рассматривает полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Однако «шпоры» не горят желанием расставаться с 26-летним датчанином, поскольку не смогут найти ему замену — трансферный рынок в Англии уже закрыт на вход, требуя за него 200 миллионов евро.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, куда он перешел из «Тоттенхэма». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за шесть сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

На чемпионате мира-2018, прошедшем в России, сборная Хорватии дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4. Модрич был признан лучшим игроком турнира. Он получил приз «Золотой мяч», забив два мяча в семи играх мундиаля.

Эриксен в сезоне-2017/2018 провел за «Тоттенхэм» 47 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Датчанин четырежды признавался лучшим футболистом своей страны.