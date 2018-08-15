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13:05 (мск), источник: Sport24

Вернблум все-таки перейдет в ПАОК, «Милан» отказался от Промеса. Трансферы и слухи дня

Все, что вы пропустили из-за вылета «Спартака» из Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Главное о РПЛ

Новый спортивный директор «Зенита» сорвал переговоры по переходу Диего Лаксальта. До прихода Хавьера Рибалты клуб договорился на 10 млн евро за трансфер + 2 млн бонусами. А по итогам переговоров испанца напрямую с «Торино» цена выросла почти вдвое (18+2), что «Зенит» не устроило. Теперь Лаксальт вряд ли уедет в Россию.

Себастьян Дриусси попросил отпустить его в аренду в «Сампдорию», но «Зенит» отказался от этого варианта. Аргентинца купили год назад за 15 млн евро, за это время он забил 5 голов в 27 матчах.

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Аарон Оланаре расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. После возвращения из аренды нигерийский нападающий оказался не нужен Виктору Гончаренко. Прочитайте его апрельское интервью Sport24 и поймете, почему.

Армейцы вот-вот объявят о новом трансфере — Никола Влашич вылетел в Москву со своим отцом Йошко. Хорват должен присоединиться к новой команде как раз до матча с тульским «Арсеналом». А вот аренда Груича из «Ливерпуля» в ЦСКА может сорваться — 22-летним сербом заинтересовался «Торино».

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«Милан» отказался покупать Квинси Промеса из-за слишком высокой цены. «Спартак» хочет за своего лучшего игрока как минимум 30 млн евро. Кстати, после вылета из Лиги чемпионов появились слухи, что Леонид Федун собирается продать голландца уже в это трансферное окно.

Что в Европе

«Рома» заплатила за опорника Стивена Нзонзи почти 30 млн евро. Римляне выиграл борьбу за 29-летнего француза у «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала». Контракт заключен на 4 года.

«Милан» тоже усилился опорником из Франции. Тьемуэ Бакайоко уехал из «Челси» в аренду, а через год может быть выкуплен за 35 млн евро.

«Валенсия» вернула Дениса Черышева в команду, пока только на сезон. Один из главных героев ЧМ-2018 уже играл там в 2016 году, в аренде из «Реала». «Летучая мышь возвращается», — по-русски написано в твиттере валенсийцев.

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Понтус Вернблум станет самым высокооплачиваемым футболистом ПАОК, зарабатывая 1,8 млн евро в год. В ЦСКА у шведа зарплата была поменьше — около 1,5 млн. Вернблум не успел сыграть за греческую команду против «Спартака», но может вернуться в Лигу чемпионов уже в следующем раунде.

Алекс Сонг, последним клубом которого был «Рубин», подписал двухлетний контракт со «Сьоном», где играет вратарь из России Антон Митрюшкин. Сейчас камерунский опорник судится с клубом из Казани — его не устроил размер компенсации за одностороннее расторжение контракта.

«Ювентус» отказался продавать Миралема Пьянича «Реалу» за 60 млн евро. Раньше боснийца пыталась купить «Барселона», теперь включился ее главный конкурент. Боссы «Юве» уже объявили официальную цену Пьянича — 100 млн евро.

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На Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» «ПСЖ» готов потратить даже больше — около 112 млн евро. При этом в Лондоне очень не хотят отпускать одного из главных лидеров и ведут с ним переговоры о продлении контракта. А поскольку трансферное окно в АПЛ уже закрылось, «Тоттенхэм» уже не найдет датчанину замену.

Самуэль Это’О нашел новую команду в Катаре. «Катар СК» подписал бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи» свободным агентом. Прошлый сезон камерунец провел в «Коньяспоре».

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