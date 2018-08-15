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13:47 (мск), источник: БЕЛТА

Французский полузащитник и нападающий из Уганды пополнили ряды БАТЭ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский полузащитник Эрвейн Мукам и нападающий из Уганды Лувага Кизито пополнили ряды футбольного клуба БАТЭ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Эрвейн Мукам переехал в Борисов из Гродно, где начинал текущий сезон в «Немане». В начале карьеры он защищал цвета различных юношеских сборных Франции и в восьми матчах забил три гола. В клубной карьере француза были греческие команды «Астерас» и «Олимпиакос» из Волоса. В марте полузащитник переехал в «Неман», откуда и перебрался в стан действующих чемпионов Беларуси.

Второй новичок борисовчан Лувага Кизито в рядах национальной сборной Уганды дебютировал в 2012 году и провел 38 матчей. БАТЭ приняло решение взять в аренду форварда у румынской «Политехники» из Яссы с правом первоочередного выкупа.

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