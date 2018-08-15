Французский полузащитник и нападающий из Уганды пополнили ряды БАТЭ

Эрвейн Мукам переехал в Борисов из Гродно, где начинал текущий сезон в «Немане». В начале карьеры он защищал цвета различных юношеских сборных Франции и в восьми матчах забил три гола. В клубной карьере француза были греческие команды «Астерас» и «Олимпиакос» из Волоса. В марте полузащитник переехал в «Неман», откуда и перебрался в стан действующих чемпионов Беларуси.