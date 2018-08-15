Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
Жозе — все еще топ, но «Ман Юнайтед» он не нужен.
Жозе — все еще топ, но «Ман Юнайтед» он не нужен.
Впервые за очень долгое время, даже сложно вспомнить, когда такое было в последний раз,
То есть теперь
Теперь все не так. Стоит на несколько месяцев дать слабину Эмери, Тухелю, Ковачу, Клоппу, Спаллетти или
Дело не в «физруковатости» Моуринью или «днищенском составе». Просто «МЮ» нужен именно такой менеджер. Давайте по порядку.
Причина — в разногласиях с Эдом Вудвордом, главным человеком в клубе, который зарабатывает Глейзерам огромные деньги на коммерческом рынке, но на рынке трансферном частенько терпит фиаско. Вудворд хочет охотиться за игроками формата Неймара, Санчеса, Бэйла и Мбаппе, на которых можно делать деньги. Моуринью требует 29-летних Алдервейрелда, Перишича и Боатенга. Вудворд и Жозе не понимают друг друга, в клубе задумались даже о найме первого за 140-летнюю историю «МЮ» спортивного директора, который будет отвечать за трансферы.
В Англии очень много пишут, что боссы «МЮ» рассматривают Зидана как человека, который сменит Моуринью. Вряд ли «Юнайтед» изменится в этом сезоне (ведь трансферов, по большому счету, не было), вряд ли Моуринью продержится до конца сезона. И вряд ли Зидан окажется
Марк Бессонов