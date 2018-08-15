Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше

Источник: Sport24

Впервые за очень долгое время, даже сложно вспомнить, когда такое было в последний раз, топ-тренеры находятся под жестким прессом. Причина в том, что самый успешный тренер последних трех лет сейчас сидит без клуба. Отдыхает. Но в любой момент может вернуться к работе и подвинуть первого топ-менеджера, который будет плыть на работе в большом клубе. Зидан самоустранился из игры, в которой крутые тренеры должны успеть занять ограниченное количество стульев в топ-клубах. Но когда под ними эти стулья закачаются и в конце концов опрокинут провалившегося коуча, Зизу будет первым, кто займет освободившееся место.

То есть теперь тренеры-селебрити не могут позволить себе хотя бы недельной расслабленности. Раньше руководители клубов боялись увольнять топ-тренера посреди сезона, так как других вариантов не было — приглашай закончившего карьеру ветерана типа Хайнкесса или делай ставку на молодого парня из второй команды или ассистента уволенного коуча.

Теперь все не так. Стоит на несколько месяцев дать слабину Эмери, Тухелю, Ковачу, Клоппу, Спаллетти или кому-то еще, как их боссам придет в голову мысль: «Смысл мне это терпеть? Лучше приглашу Зидана». И самым очевидным клубом, в котором должен состояться такой сценарий, является «Манчестер Юнайтед».

Дело не в «физруковатости» Моуринью или «днищенском составе». Просто «МЮ» нужен именно такой менеджер. Давайте по порядку.

1. В «Юнайтед» сейчас двоевластие. В летнее трансферное окно «красные дьяволы» потратили меньше «Вест Хэма» и «Эвертона». Из приобретений — Фред (50 млн евро), молодой защитник Далот (22 млн) и вратарь Ли Грант, которому светит роль третьего кипера. Для такого топ-клуба, как «МЮ», это провал. А ведь Моуринью очень просил новичков, и в больших количествах. Ему так и не купили ни нового центрального защитника, ни топового фуллбека, ни игрока на фланг атаки.

Причина — в разногласиях с Эдом Вудвордом, главным человеком в клубе, который зарабатывает Глейзерам огромные деньги на коммерческом рынке, но на рынке трансферном частенько терпит фиаско. Вудворд хочет охотиться за игроками формата Неймара, Санчеса, Бэйла и Мбаппе, на которых можно делать деньги. Моуринью требует 29-летних Алдервейрелда, Перишича и Боатенга. Вудворд и Жозе не понимают друг друга, в клубе задумались даже о найме первого за 140-летнюю историю «МЮ» спортивного директора, который будет отвечать за трансферы.

Но огромное влияние на переходы по-прежнему будет оказывать Вудворд (семья Глейзеров очень ценит его), потому Эду нужен более сговорчивый тренер, которому можно покупать звезд и иногда идти на уступки и покупать условного Каземиро вместо Азара.

2. Зидан — не революционер. Полностью обновлять команду, проводить тотальную чистку и делать массовую закупку новых игроков «Манчестер Юнайтед» сейчас не требуется. В каждой линии есть топ-исполнители, а усиление необходимо лишь точечное. Зидан — не из тех тренеров, что строят команды с нуля. В «Реале» ему досталось золотое наследие Анчелотти, которое француз сохранил и приумножил. В «Юнайтед» у Зизу будет прекрасный материал для работы, а недостающих игроков, если он попросит, ему докупят.

Полностью обновлять команду, проводить тотальную чистку и делать массовую закупку новых игроков «Манчестер Юнайтед» сейчас не требуется. В каждой линии есть а усиление необходимо лишь точечное. Зидан — не из тех тренеров, что строят команды с нуля. В «Реале» ему досталось золотое наследие Анчелотти, которое француз сохранил и приумножил. В «Юнайтед» у Зизу будет прекрасный материал для работы, а недостающих игроков, если он попросит, ему докупят. 3. «Манчестер Юнайтед» нужен тренер другого типа. Дело не в том, что Моуринью вдруг превратился из лучшего тренера в мире в типа со странными повадками. Жозе развивается, но немного в другом направлении, которое нужно топ-клубу, привыкшему побеждать красиво. Португалец продолжает линию, которую начал еще в «Реале» — отказ от владения мячом в пользу быстрого и силового футбола с большим количеством борьбы и лонгболлов. Болельщики «МЮ» уже давно льют слезы по Фергюсону, но если раньше они осознавали, что у Мойеса или ван Гала не получается построить то, что они хотят, то сейчас понимают, что Моуринью двигает команду в противоположном направлении. Зидан даст красивую игру (может, и не сразу), и, если все сложится, присовокупит к ней трофеи. По этим вещам фанаты «дьяволов» скучают уже очень давно.

4. «МЮ» нужна встряска. Банальный всплеск эмоций, которого порой не хватает аутсайдерам, которые стоят на вылет, а с приходом нового тренера выдают яркую серию. У игроков «МЮ» не горят глаза, они не делают ничего запоминающегося, несмотря на то, что привыкли быть звездами и магнитами чужого внимания. Ну вспомните, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз забивал красивейший гол? В большинстве своем — борьба после навесов, зацепы за длинные передачи, игра на добивании и так далее. Игроки «МЮ» делают, что надо, но не получают от этого кайф. Кажется, своеобразная мотивационная система Моуринью перестала работать. А пример «Реала» показал, как можно сплотить единоличников, создав в раздевалке семейную атмосферу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhSF4hvDr0O/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhSF4hvDr0O/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">All said ?? Good win team ?? @manchesterunited #mufc #heretocreate #equalgame</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/paulpogba/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paul Labile Pogba</a> (@paulpogba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-07T20:29:59+00:00">7 Апр 2018 в 1:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Англии очень много пишут, что боссы «МЮ» рассматривают Зидана как человека, который сменит Моуринью. Вряд ли «Юнайтед» изменится в этом сезоне (ведь трансферов, по большому счету, не было), вряд ли Моуринью продержится до конца сезона. И вряд ли Зидан окажется где-то помимо «Олд Траффорд». Все идет к этому развитию событий. И оно сейчас оптимально для всех.